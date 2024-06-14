في مقابلة نادرة، وجه الزميل بن ويدمان بشبكة CNN أسئلة للمسؤول الرفيع في حماس، أسامة حمدان، في مقابلة من العاصمة اللبنانية، بيروت، تأتي وسط آمال بعيدة بشكل متزايد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ففي سؤال من ويدمان مراسل الشبكة حول كم من الرهائن الباقيين في غزة والبالغ عددهم 120، ما زالوا على قيد الحياة، أجاب حمدان بأنه ليس مطلعا على حالة الرهائن قائلًا: "ليس لدي أي فكرة عن هذا. ولا أحد لديه أي فكرة عن هذا."

وحول محتوى الرسائل التي ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مؤخراً أن أنها زعيم حماس في غزة يحيى السنوار أرسلها إلى الوسطاء وغيرهم من مسؤولي حماس والتي تضمنت رسالة زُعم فيها أن مقتل المدنيين في غزة هو تضحية ضرورية، أصر حمدان بأن هذه الرسائل مزيفة.

وبخصوص ما حدث بعد السابع من أكتوبر، أجاب حمدان إنه كان رد فعل ضد "الاحتلال" لافتا: "ما حدث بعد ذلك يُظهر الوجه الحقيقي لإسرائيل. يُظهر كيف تحتل إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وتدمر وضع الفلسطينيين، وتقتل المدنيين، وهذه ليست المرة الأولى التي يقتلون فيها المدنيين."

وعن عدم موافقة حماس رسمياً حتى الآن على الاقتراح الذي تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، قال حمدان إن الخطوة إيجابية، ولكن بحاجة إلى رؤية الحقائق على الأرض. موضحا: "نحن بحاجة إلى معرفة ما يعنيه الرئيس بالضبط بقوله ’وقف إطلاق النار والانسحاب‘".

وتطرق حمدان برد على سؤال بخصوص ما تحتاج حماس لمعرفة ما يعنيه وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة، قائلا: "نحن بحاجة إلى موقف واضح من إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة، والسماح للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم."