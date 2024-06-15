قال الجيش الإسرائيلي إن وابلًا آخر من الصواريخ والقذائف استهدف شمال إسرائيل في وقت متأخر من الجمعة.

حيث يضاعف الطرفان الضربات والضربات المضادة في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ بدء الحرب في غزة، فقد أدت غارة إسرائيلية ليلة الثلاثاء إلى مقتل قائد ميداني كبير في حزب الله مما أدى إلى ورد حزب الله في اليوم التالي بأكبر وابل من الصواريخ منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء الخميس، مبنى يقع على بعد 20 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وبحلول مساء الجمعة، أعلن حزب الله مسؤوليته عن نحو 20 غارة على مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات جوية على أهداف داخل لبنان.

وقد أدى القتال إلى إشعال حرائق واسعة النطاق على جانبي الحدود.