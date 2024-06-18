تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف في غزة، حول التحديات في توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

وقال إلدر: "إنه أمر مروع للغاية كريستيان. لا ينبغي أن يكون من المستغرب مدى سوء الأمور الآن، لأنني بالطبع لم أكن هنا منذ شهرين، وفي الشهرين الماضيين، كان هناك قصف لا هوادة فيه، قصف عنيف. لقد اعتقدت أنني فهمت كيف كانت القنابل. قربها (الآن) مثل شخص يضرب على الأرض بالقرب من رأسك. الطائرات بدون طيار، دوي الطائرات بدون طيار تشبه جز العشب. هذا يحدث كل يوم منذ 250 يومًا".

وأضاف: "كنت في مستشفى الأقصى يوم الثلاثاء يا كريستيان مع سير الأطباء بجانب أطفال فقدوا أطرافهم وأُصيبوا بحروق مروعة كما رأينا سابقًا في برنامجك، أطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى رعاية طبية في الخارج لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها. وإذا لم يتمكنوا من الحصول عليها، فسوف يموتون. وفي الوقت نفسه، سيكون لدينا المزيد من القنابل الليلة".

واستطرد بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، خلال الشهرين الماضيين، كانت هناك قيود مستمرة ورفض للمساعدات. هذا يعني أن هناك أزمة غذائية على الأرض. شح مميت في المياه، لتر أو لترين في اليوم، ودش كل أسبوعين. جدّات وفتيات مرهقات يا كريستيان يقفن في طابور طوال اليوم للاستحمام. لذا، فقد مررنا بشهرين آخرين من هذا الأمر. لذا، فإن القدرة البدنية والنفسية للناس قد تحطمت. هم بالكاد صامدون. نعم، هناك أمل. أهل غزة صامدون بشكل مذهل. هناك روح لم أرها من قبل، ولكنني سمعت أيضًا الكثير من الشباب يقولون لي يا كريستيان إنهم لا يمانعون إذا ضرب صاروخ خيمتهم وماتوا. هذا أمر مروع، ولكن هذا يدل على مدى سوء الأمور هنا بعد 250 يومًا من هذا"، حسبما أفاد.