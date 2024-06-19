نشر حزب الله يوم الثلاثاء مقطع فيديو مدته 9 دقائق يُزعم أنه تم تصويره بطائرة بدون طيار، يظهر مواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية في عدة مدن.

وتُظهر اللقطات المنشورة مدينة حيفا، وتُظهر العديد من المناطق السكنية، والمنشآت العسكرية وبطاريات القبة الحديدية ومواقع تخزين الصواريخ ومواقع الرادار، وبالطبع فأن هذه الأشياء لا تريد إسرائيل نشرها، وبالتأكيد لا تريد أن يعرفها أعداؤها.

وما قاله حزب الله عن الفيديو المنشور إنه "الجزء الأول فقط".. مما يشير إلى احتمال وجود المزيد من لقطات الطائرات بدون طيار هذه في المستقبل، وهذا ما أخاف البعض في إسرائيل.

وفي تقرير بولا هانكوكس مراسلة CNN التفاصيل.