ضابط مخابرات إسرائيلي يكشف لـCNN ما قاله له يحيى السنوار العام 2004

كشف يوفال بيتون الطبيب وضابط المخابرات السابق في السجن الذي دخله زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ما قاله الأخير له العام 2004 قبل إطلاق سراحه بصفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك في مقابلة حصرية أجراها مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN.

قال بيتون إنه أنقذ حياة السنوار في السجن حيث أنه هو من شخّص حالته وأنه كان يعاني من سكتة دماغية آنذاك، وقام بنقله مع طبيب آخر إلى المستشفى حيث تبين من التشخيص أن لديه خُراج في المخ، ويتابع قائلا: "وأجريت له عملية في ذلك اليوم وبذلك أنقذت حياته، لأنه لو حدث وانفجر لكان قد مات. وشكرني مع الأطباء لإنقاذ حياته."