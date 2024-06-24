رئيس "الشاباك" الأسبق لـCNN: نتنياهو يقودنا نحو نهاية الصهيونية

تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور مع عامي أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن مدى إمكانية إنهاء الحرب وسبب استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في خوضها.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: عامي أيالون، أهلاً بكم مرة أخرى في برنامجنا.

عامي أيالون: شكرًا لك.

كريستيان أمانبور: هل يمكنك أن تشرح ما قاله رئيس وزرائكم لوسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجهة نظره بشأن النهاية الجزئية لهذا الأمر؟ قال إنه مستعد لاتفاق جزئي مع حماس لاستعادة بعض الرهائن. الآن بقدر، ما كنت أعلم، فإن الهدف الأول لشعب إسرائيل هو استعادة جميع الرهائن. والخطّة الإسرائيلية المزعومة التي ذكرتها إدارة بايدن كانت على وجه التحديد من أجل ذلك، أو من أجل الجميع. يقول بعض الناس، مثل منتدى عائلات الرهائن، لقد أدانوا ذلك، وقالوا إنه تراجع للتو عن كل شيء. ما هي الصفقة الجزئية للإفراج الجزئي عن الرهائن؟

عامي أيالون: إنها الطريقة الوحيدة بالنسبة له للبقاء في السلطة، هذا كل ما هنالك. إنها الطريقة الوحيدة بالنسبة له للتأكد من أن الحرب لن تنتهي، وهذا ما يفعله. أعتقد أنه كان يظن حقًا أننا لا نفهم، لكننا نفهم - معظم الإسرائيليين. اليوم، لا يمثل رئيس الوزراء شعب إسرائيل. في استطلاعات الرأي الأخيرة، ولدي الأرقام هنا، 76٪ من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب عليه الاستقالة فورًا. 65٪ يطالبون بإجراء انتخابات اليوم. و74٪ أو 75٪ يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي من خلال إنجاز سياسي سيمكننا من إعادة جميع الرهائن. ثانيًا، إنهاء الحرب، وثالثًا، إنشاء تحالف إقليمي يخلق واقعًا أفضل ومزيدًا من الأمان لإسرائيل.

كريستيان أمانبور: أنا مندهشة حقًا مما قلته، بأنه لا يريد إنهاء الحرب. أعني، هذا يبدو جنونًا بالنسبة لي.

عامي أيالون: لماذا؟

كريستيان أمانبور: لم لا؟ يُقتل الإسرائيليون، يُقتل فلسطينيون. إسرائيل تفقد مكانتها الأخلاقية العالية.

عامي أيالون: نحن نطلق عليها القيادة السامة. القيادة السامة هي شخصية تتمتع بكاريزما عظيمة، لشخص يقود العديد من الناس، لكنه يقودهم إلى المكان الخطأ، نهاية الصهيونية، هذا ما يفعله. يجب أن تفهموا أن أول اجتماع لمجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس الوزراء، عندما ذهبنا إلى الحرب إثر 7 أكتوبر. كان علينا الذهاب إلى الحرب لأنه بعد المذبحة وما إلى ذلك كانت حربًا دفاعية، لكن قرار عدم مناقشة اليوم التالي.. ما هو المعنى؟ سأخبرك بشيء. في هذه الحرب، عندما ترسل شعبك وشبابك للقتل، وسيموت الكثير منهم أيضًا، عندما تخبرهم أنه لا يوجد هدف سياسي لهذه الحرب. ماذا يحدث على الفور؟ تصبح الحرب الغاية وليس الوسيلة. الآن، عندما تصبح الحرب هي النهاية، الهدف في حد ذاته، فإن هذا هو بالضبط ما نراه اليوم. نحن نعلم كيف نبدأ الحروب، لكن هذه الحكومة لا تعرف ولا تريد إنهاء هذه الحرب.

كريستيان أمانبور: حسنًا سأعود إلى غزة بعد قليل، لكن نتنياهو نفسه قال فيما يسمى بالمقابلة أنهم قد يكونون مستعدين لحرب أخرى وأن “مرحلة القتال الحركي” الحقيقية في غزة قد تقترب من نهايتها. لكنهم سينقلون القوات إلى الشمال. وهذا يعني حزب الله. هل أنتم مستعدون؟ هل تعتقد أن هذا سيحدث مرة أخرى، حرب شاملة النطاق، مع حزب الله اللبناني كما حدث في عام 2006؟

عامي أيالون: أعتقد أن هذا السيناريو حقيقي. إذا لم نغير تصورنا لأنفسنا والشرق الأوسط، فهذا سيناريو حقيقي، ليس لأن هناك من يريد ذلك، وإنما لأن هذا هو الخيار الوحيد إذا كنا نؤمن بالقوة فقط، إذا كنا نؤمن بأن الحرب ليست الخيار الأخير، فهي الخيار الأول والوحيد، هذا ما سنراه. يجب أن ترتكز عقيدتنا الأمنية على أمرين. نعم، يجب علينا دوماً أن نحافظ على قوة عسكرية هائلة، ولكن هذا لن يكون كافياً. ما لم نفهم الدبلوماسية، وما لم نستطع أن نتحدث بلغتين، لن ننعم بالأمن، وسوف نفقد هويتنا.

