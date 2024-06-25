علّق عامون أيالون، الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنشاء نظام أمني جديد في غزة وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل، قائلًا إن هذا "هراء"، ومضيفًا أن نتيناهو "يعرف الفلسطينيين ويعرف أنهم سيواصلون القتال ويعرف أنهم لن يقبلوا أي قيادة إسرائيلية لا تمنحهم الحرية الوطنية ونهاية الاحتلال".

وأكد أيالون أنه "ما لم ننه الاحتلال، فلن يكون لدينا الأمن. و مالم ننه هذه الاحتلال، فلن يكون لدينا ديمقراطية. لا ينبغي لنا أن نتمتع بالديمقراطية ولا ينبغي لنا أن نتمتع بالأمن. وهذه نهاية الحلم الصهيوني، لأن الحلم الصهيوني هو دولة لإسرائيل بهوية محددة، ديمقراطية يهودية".

وأضاف: "هذه القطعة من الأرض هي لنا، ولكنها ليست لنا وحدنا. ليس لدينا سوى خيارين فقط، إما تقسيمها والحفاظ على هويتنا، أو عدم تقسيمها وخسارة هويتنا وأمننا أيضًا".