أدى الحصار الإسرائيلي إلى استنزاف الإمدادات الغذائية في أجزاء من غزة لعدة أشهر، مما دفع الفلسطينيين إلى أزمة جوع حادة، وفقًا لوكالات إنسانية.

ويقول الآباء في القطاع المحاصر إنهم لا يملكون أي خيار سوى مشاهدة أطفالهم يكافحون من أجل البقاء.

وتكتظ المستشفيات في جميع أنحاء غزة بحالات سوء التغذية، كما يقول الأطباء، وهم بحاجة إلى رعاية خاصة غير متوفرة بكل بساطة.

كما يحتاج أكثر من 50 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا.

ودمرت 8 أشهر من الحرب النظام الصحي والمياه والصرف الصحي وتوزيع الأغذية، بينما أصبحت المياه النظيفة رفاهية يكافح الكثيرون للوصول إليها.



تقرير مراسلة شبكة CNN باولا هانكوكس ينقل لكم التفاصيل.