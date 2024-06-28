خامنئي يدلي بصوته.. ومراكز الاقتراع تستقبل الناخبين الإيرانيين للتصويت

اتجه الناخبون في إيران للإدلاء بأصواتهم بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الجمعة.

يختار المقترعون من بين مجموعة خاضعة لرقابة مشددة مكونة من أربعة مرشحين متبقين.

ثلاثة متشددين محافظين وواحد معتدل نسبيًا.

وقد أدلى المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي بصوته في العاصمة الإيرانية، طهران.

إذا لم يحصل أي مرشح على 50% على الأقل بالإضافة إلى صوت واحد، فسيتم إجراء جولة إعادة.

وتمت الدعوة لإجراء الانتخابات بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.