يتحدث فريد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت حول موقف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السياسة الإسرائيلية، والحرب المحتملة مع حزب الله في الشمال، ونوع القيادة المطلوبة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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