أولمرت: إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله قد يختفي لبنان.. واسرائيل ستعاني من ألم لم تشهدهالشرق الأوسطنشر الاثنين، 01 يوليو / تموز 2024يتحدث فريد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت حول موقف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في السياسة الإسرائيلية، والحرب المحتملة مع حزب الله في الشمال، ونوع القيادة المطلوبة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.قد يهمك أيضًا.. إيهود أولمرت لـCNN عن دعوة الكونغرس لنتنياهو: تتناقض تماما مع مصلحة إسرائيل والمنطقة قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحزب اللهغزةقطاع غزة