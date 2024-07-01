عاد اليهود المتشددون في القدس إلى الشارع مساء الأحد احتجاجًا على قرار المحكمة العليا الأخير الذي قضى بعدم إعفائهم من الخدمة العسكرية.

تقول الشرطة إن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة عليهم. كما أظهر مقطع فيديو اندلاع بعض المناوشات وبعض الحرائق أيضًا.

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص واستخدمت في النهاية مدافع المياه لمحاولة تفريق الحشد. وفي مرحلة ما، حاصر المتظاهرون سيارة وزير حكومي وضربوا النوافذ وألقوا عليها أشياء، لكن الوزير لم يصب بأذى.

ومنذ تأسيس إسرائيل، أصبح اليهود المتشددون معفيين من الخدمة العسكرية طالما كانوا يدرسون في مدرسة دينية تسمى "يشيفا".

ولكن قبل أكثر من 25 عاماً، ألغت محكمة هذا القرار، وحاولت الحكومات المتعاقبة دون جدوى إيجاد حل دائم لهذه القضية.

وأكد حكم المحكمة العليا مؤخرًا أن القانون لا يسمح بإعفاء الأرثدوكس المتشددين من الخدمة العسكرية، بل ويمنع الحكومة من تمويل المدارس الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

بعض السياسيين يقولون إنه لا يوجد نقص في القوات، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قد يستفيد من القوة البشرية الإضافية.

وتؤدي هذه القضية أيضاً إلى تفاقم الانقسام الديني في البلاد.

وسيكون دمج المتشددين في الجيش بطيئاً لأنهم مضطرون إلى الخدمة في وحدات خاصة، ولكن في الوقت نفسه، قد يكون لهذا الحكم آثار سياسية كبرى.

فحكومة رئيس الوزراء الائتلافية تعتمد على دعم حزبين متشددين، وخسارة أي منهما قد تؤدي إلى سقوط الحكومة، رغم أن أياً منهما لم يشر حتى الآن إلى أنه يخطط للإطاحة بالحكومة.