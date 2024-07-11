تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع إبراهيم الموسوي، عضو البرلمان اللبناني الذي يمثل حزب الله، عن مخاطر الحرب الشاملة مع إسرائيل، والمدنيين الذين قد يقعون ضحايا لها، وبعض التعليقات التي أدلى بها سابقًا.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: أنت عضو في البرلمان وتمثل حزب الله. لذا أود أن أسألك في سياق التوترات المتصاعدة والنشاط العسكري عبر الحدود مع إسرائيل، هناك قلق متزايد بشكل واضح أن هذه الحرب يمكن أن تنتشر؟ كيف تصف خطر اندلاع حرب كبرى الآن بين حزب الله وإسرائيل؟

إبراهيم الموسوي: حسنًا، منذ اندلاع الصراع والأعمال العدائية للإسرائيليين بعد 7 أكتوبر، وبعد الاشتباك بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، التزمنا بقواعد معينة طوال الوقت. استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في المناطق المحتلة ولبنان، وكان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. ثم وضعنا صيغة مفادها أنه في كل مرة يصعد فيها العدو الإسرائيلي الموقف، فإننا سنصعد الموقف بنفس القدر وأكثر. لذا، هكذا سارت الأمور حتى الآن. أعتقد أننا لسنا على وشك اندلاع أي نوع من الحرب الشاملة والحرب المفتوحة. لا يريد الإسرائيليون ذلك، ولا يريد اللبنانيون ذلك. حتى القوى الإقليمية والدولية لا تريد ذلك. ربما يحاول نتنياهو نفسه هذا النوع من الخروج الشامل على الجبهة ليدفع الأمريكيين إلى الانخراط بشكل مباشر في الصراع. ولكن وفقاً لتقديراتي وفهمنا، ليس من مصلحة أي أحد أن يذهب إلى حرب شاملة.

كريستيان أمانبور: هذا مثير للاهتمام حقاً لأن الجيش الإسرائيلي قتل في الأسبوع الماضي أحد كبار قادة حزب الله في جنوب لبنان. وكما قلت، في كل مرة يكون لدينا شيء، نرد بنفس القوة وأكثر. وقال حسن نصرالله، زعيم حزب الله، إنه إذا فرضت الحرب، فإن المقاومة ستقاتل دون قيود أو قواعد أو حدود. ماذا يقول بالضبط؟ هل يقوم بالتهديد؟

إبراهيم الموسوي: نعم، إنه تهديد. ونعم، إنه تحذير. ونعم، إنها إشارة للعالم أجمع أنه إذا فرض الإسرائيليون حربًا، فإن هذا سيضع المعادلة في مكانها الصحيح. نحن نرد على عداء. نحن نرد على عمل، ونرد على هجوم أو اغتيال أو استهداف لشعبنا ومنطقتنا. ولهذا السبب، منذ البداية، نجعل الثمن باهظًا للغاية على العدو الإسرائيلي، حتى لا نخوض أي نوع من المخاطر من هذا النوع.

كريستيان أمانبور: الآن، تشير بعض التقديرات الغربية، وربما رأيت التقارير الصحفية، إلى أن حزب الله لديه نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة متطورة للغاية. وأنهم قد يغمرون حتى دفاعات القبة الحديدية الإسرائيلية المتطورة بنفس القدر في الجولة الأولى. هل تعتقد أن هذا صحيح؟

إبراهيم الموسوي: أستطيع أن أؤكد لك أن لدينا ترسانة كافية. لدينا ذخيرة كافية، لدينا صواريخ وقذائف كافية، كل ما يلزم للرد بطريقة فعالة للغاية ضد العدوان الإسرائيلي وضد أي عداء إسرائيلي بارز ضد شعبنا وضد أرضنا. هذا شيء فعله حزب الله منذ وقت طويل. هذا شيء أريد أن ألفت الانتباه إليه، بسبب فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الفلسطينية بطريقة جيدة، بسبب القوة الإسرائيلية المطلقة للتدمير وقتل الأطفال وقتل النساء وتدمير.. هذا القدر الكبير من الدمار في غزة، هذا مؤشر على فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة في إيجاد حلول عادلة للمشاكل القائمة، ولهذا السبب تراكمت لدينا ما يكفي من الخبرة والصواريخ والقذائف والذخيرة للرد وجعل أي نوع من المغامرات من الجانب الإسرائيلي مكلفة للغاية.

كريستيان أمانبور: كما تعلم، وقد ألمحت إلى ذلك، لبنان لا يريد حربًا أخرى، ورئيس الوزراء لا يريد ذلك، والشعب اللبناني لا يريد ذلك. كثير من الناس يحثونكم، يا حزب الله، على عدم شن حرب. وأتذكر أنني غطيت حرب عام 2006، وهاجمت إسرائيل - ردًا على ما حدث وما إلى ذلك - في داخل بيروت، وكان الدمار هائلاً، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإعادة الإعمار. يعيش 80٪ من اللبنانيين في فقر الآن. لماذا يدعو حزب الله إلى المزيد من الضرر لبلدك وشعبك وحزبك السياسي أيضًا؟ ما الذي ستستفيدون منه؟

إبراهيم الموسوي: عليك أن تري المنظورين. الأمر ليس في اتجاه واحد فقط. نحن نرد على الهجوم. يجب أن أذكركم وكل من يتابعون أن أجزاء من أرضنا لا تزال محتلة. هناك طموحات إسرائيلية ضد نفطنا وضد مياهنا وضد أرضنا. لم يستجيبوا قط ولم يجعلوا القرارات الدولية تتجسد. لم يطبقوها قط. إن القرار 425 الذي كان أشبه بقرار المجتمع الدولي الذي اتخذته الأمم المتحدة لم يتم تنفيذه، ولكن بسبب المقاومة… مرة ​​أخرى فإن هذا القرار لا يتم احترامه أو تطبيقه من قبل الإسرائيليين ولهذا السبب نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا. نحن لا ندعو إلى حرب، ولكن بقوة الردع لدينا فإننا نملأ فجوة ونخبر الإسرائيليين بلهجة شديدة أن هذا سيكلفهم الكثير. هذا رادع للحرب الشاملة، وليس ترحيبًا بها. لا أحد يريد أن يرى الحرب. نحن جميعًا نكره الحرب. نحن نعلم أن الحرب ستجلب الخراب والدمار وسيُقتل العديد من الناس. ولكن في الوقت نفسه، كما ترون، أرى والجميع يرون ما يفعلونه في غزة. هذا نوع من الإبادة الجماعية ونوع من الفصل العنصري ونوع من الدمار غير المسبوق في التاريخ. غزة كافية لتكون شاهدًا على الوحشية والعداء والحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإسرائيليون.

كريستيان أمانبور: حسنًا، تستخدم كلمة إبادة جماعية. من الواضح أن إسرائيل لا توافق على ذلك، رغم أن العديد من الناس في العالم العربي يستخدمون هذه الكلمة، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك.

إبراهيم الموسوي: وفقًا للقانون الجنائي، فإنها تمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كريستيان أمانبور: لقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية زاعمة ذلك، لكن لم يتم إلزامهم بأي شيء. لقد رفعت المحكمة الجنائية الدولية قضية تتهمهم فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وليس الإبادة الجماعية، ولكن دعنا نبتعد عن هذا المصطلح لأنني أريد أن أسألك، في الثامن من أكتوبر..

إبراهيم الموسوي: إذا لم تكن هذه إبادة جماعية، فما هي الإبادة الجماعية إذًا؟

كريستيان أمانبور: أنا لا أجري جدالاً دلاليًا معك الآن سيد موسوي، ما أريد أن أسألك عنه هو..

إبراهيم الموسوي: أتفهم هذا، أتفهم هذا وأحترمه.

كريستيان أمانبور: حسنًا. أقدر لك ذلك.