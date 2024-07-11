ضربة قاتلة تصيب نازحين في غزة كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم

استهدفت غارة إسرائيلية مجمعاً مدرسياً بالقرب من خان يونس في قطاع غزة حيث كان الآلاف من النازحين الفلسطينيين يحتمون ويحضرون مباراة لكرة القدم في باحة المدرسة.

ركض الناس للنجاة بحياتهم، وعلت صرخات النساء والأطفال وتناثرت الجثث على الأرض.

قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وأصيب 53 آخرون في الغارة وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية (في قطاع غزة)، وقال الجيش الإسرائيلي إن هدفه كان أحد نشطاء حماس الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في السابع من أكتوبر، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية، بينما أضاف بالقول إنه يحقق في التقارير التي تفيد بتعرض مدنيين للإصابة.

يعتبر هذا هو الهجوم الرابع على مدرسة تؤوي النازحين الفلسطينيين أو بالقرب منها خلال الأيام الأربعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 47 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين، كما أنها الأحدث في سلسلة من الضربات التي استخدمت فيها هذه الذخيرة الأمريكية الصنع، وقد تم التعرف على القذيفة ذات القطر الصغير GBU-39 من قبل خبيري أسلحة قاما بمراجعة المشاهد في الفيديو.

وفي تقرير جيريمي دايموند مراسل CNN التفاصيل.

تحذير.. هذا الفيديو يحتوي على مشاهد صادمة ومزعجة.