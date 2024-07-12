وقعت تركيا والعراق والإمارات وقطر اتفاقية تاريخية لتنفيذ مبادرة ضخمة تُعرف باسم "طريق التنمية" تقدر قيمتها بـ17 مليار دولار وتهدف إلى إحداث ثورة في التجارة والنقل.

مر وقت طويل منذ إجراء تطويرات كبيرة في روابط النقل بين العراق وتركيا، حيث كانت طرق التجارة القديمة في بلاد ما بين النهرين مهملة لعقود من الزمن. ولكن إذا تم تنفيذ مشروع "طريق التنمية"، فقد يكون مربحاً للعراق والمنطقة ككل.

يلقي مراسل CNN، سكوت ماكلين، في هذا التقرير نظرة فاحصة على الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه المشروع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.