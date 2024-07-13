تمت ترقية القادة السابقين لوحدة عسكرية إسرائيلية اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي وينشطون الآن في التدريب. وخلص تحقيق أجرته شبكة CNN إلى أن القوات البرية الإسرائيلية في وحدة "نيتساح يهودا" تدير عمليات في غزة.