رغم انتهاكاتهم المروعة تمت ترقيتهم.. شاهد ما كشفه تحقيق لـCNN تتبع وحدة في الجيش الإسرائيليالشرق الأوسطنشر السبت، 13 يوليو / تموز 2024تمت ترقية القادة السابقين لوحدة عسكرية إسرائيلية اتهمتها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مناصب عليا في الجيش الإسرائيلي وينشطون الآن في التدريب. وخلص تحقيق أجرته شبكة CNN إلى أن القوات البرية الإسرائيلية في وحدة "نيتساح يهودا" تدير عمليات في غزة.قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليتحقيقاتحصريا على CNNغزةقطاع غزة