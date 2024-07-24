قد يقترب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد من اللقاء، بعد سنوات من القطيعة.

فقد مرت أكثر من 10 سنوات منذ أن دفعت الحرب ملايين السوريين إلى التدفق إلى تركيا، ويبدو أن الترحيب بهم تلاشى الآن.

حيث انتشرت مؤخرًا صور الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تستهدف الشركات والسيارات السورية في عدة مدن بجميع أنحاء تركيا.



دعا الساسة إلى الهدوء في الداخل، ودعوا دمشق إلى البحث عن حل قد يسمح للسوريين بالعودة أخيرًا.



يشرح مراسل CNN، سكوت ماكلين، في هذا الفيديو سبب سعي أردوغان للقاء بالرجل الذي وصفه ذات مرة بـ"الجزار" وإلى الإطاحة به.