قتلى وعشرات الجرحى في هجوم صاروخي بالجولان.. وإسرائيل تتهم حزب الله

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، السبت، إنه قُتل ما لا يقل عن 10 أطفال بعد سقوط عدة صواريخ على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان.

وجاء الهجوم في الوقت الذي يستعد فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز للانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار الجديدة في غزة المقرر عقدها في روما.

وقال هاغاري إن هؤلاء الأطفال "كانوا يلعبون كرة القدم في ملعب بقرية مجدل شمس في هضبة الجولان، عندما أُطلقت عدة صواريخ".

ويقول الجيش الإسرائيلي بشكل قاطع إن هذا كان حزب الله.

من جانبه، نفى حزب الله تورطه، وردت إسرائيل على ذلك قائلة إن حزب الله يكذب ببساطة.