تحدث مراسل CNN بن ويدمان مع القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، حول التوترات المتصاعدة في المنطقة في أعقاب الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال بو حبيب، ردًا على سؤال مراسل CNN ما إن كانت الحكومة اللبنانية قادرة على السيطرة على حزب الله إن "الخيار بالنسبة لنا هو بين السيء والأسوأ، ولا أعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمر، لأكون صريحًا معك".

وتابع بالقول: "لكننا نتواصل دائمًا معهم، وفي طريقي هنا اتصل بي أحد من مكتبهم. نتحدث دائمًا سويًا".

وفيما يتعلق بما إن كان حزب الله يستمع إليهم، رد بو حبيب بالقول: "نعم يستمعون وهناك الكثير من المفوضات"، مضيفًا: "هل يستمعون إلى طلب التوقف؟ لا. لأنهم بدأوا الأمر دعمًا لما يحدث في غزة. لذا، لا أعتقد أنهم سيستمعون"، حسبما أفاد.