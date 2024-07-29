"استهزاء من قبل حزب الله".. جنرال أمريكي متقاعد يعلق على هجوم الجولان

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، إنه من المناسب لإسرائيل أن تقوم برد متناسب على الهجوم الصاروخي في مرتفعات الجولان، لكنه حذر الجيش الإسرائيلي من جعل الرد كبيرا للغاية.

وقال هيرتلينغ تعليقًا على بعض التقارير التي أفادت بأن الضربة كانت غير مقصودة: "لا أعرف ما الذي يعنيه ذلك. من الواضح جدًا أن الصواريخ جاءت من الأراضي اللبنانية، وأنها تحمل علامات الصواريخ والقذائف الإيرانية. وأن هذه كانت ضربة متكررة وكانت استهزاءً من حزب الله تجاه إسرائيل".

وأضاف: "ما قلته منذ البداية هو أن إسرائيل ستكون حمقاء إذا فتحت جبهة ثانية من منظور عسكري. أنا لا أتحدث عن السياسة، ولكن من منظور عسكري، لا يريد القائد العسكري أبدًا فتح جبهة ثانية مع عدوه. ولكن عندما تتعرض أراضي إسرائيل لهجمات متواصلة من جانب حزب الله، أو أي منظمة إرهابية أخرى، أو أي منظمة أخرى تدعم إيران، فإنك مضطر إلى توفير رد متناسب".

وتابع هيرتلينغ قائلًا: "أعتقد أن الخوف الأكبر الآن هو كيف سيكون رد إسرائيل المتناسب؟ هل سيكون استمرار الهجمات على تلك النقاط الأصلية التي انطلق منها الصاروخ؟ أم سيكون هناك شيء أعظم من ذلك بكثير؟".

وانتهى بالقول: نعرف جميعًا - أولئك الذين يدرسون تاريخ الحروب الإسرائيلية في لبنان في عامي 1982 و2004، والتي كانت كارثية إلى حد ما بالنسبة للقوات الإسرائيلية لأنها علقت في مستنقع داخل لبنان - نحن تتحدث عن التعامل ليس فقط مع إرهابيين، ولكن مع دولة قومية، لذا فمن الصعب جدًا على إسرائيل مواجهة هذا النوع من منظمة إرهابية تتلقى بركات الحكومة اللبنانية لتكون في أراضيها".