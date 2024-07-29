قال القائم بأعمال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، في مقابلة مع مراسل CNN، بن ويديمان، إن الحرب ضد لبنان ستكون حربًا إقليمية، مشيرًا إلى أن حزب الله لن يكون وحده في الحرب إذا اندلعت، ومؤكدًا أن كلا الجانبين "سيعود إلى العصر الحجري" لكنه نفى نية الحكومة اللبنانية التورط في هذه الحرب.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بن ويديمان: إذًا، وزير الخارجية بو حبيب، سأطرح عليك نفس السؤال الذي يطرحه الجميع هنا في بيروت. هل ستكون هناك حرب؟



عبدالله بو حبيب: نحن لا نريد حرباً، ولا نريد ما يحدث الآن. نحن نريد السلام حقاً. نحن حقاً من محبي السلام ونود أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. نحن ننتظر وقف إطلاق النار في غزة وبالتالي تلقائياً هنا. لا نعتقد أن حزب الله هو الذي فعل ذلك. لكنني لا أعرف... لأن الحرب ضد لبنان هي حرب إقليمية. لن تكون حربًا بين حزب الله ضد إسرائيل. حزب الله ليس حماس أيضًا. إنه أكثر من حماس.



بن ويديمان: لكن هل تملك الحكومة اللبنانية القدرة على التحكم بحزب الله؟



عبدالله بو حبيب: انظر. الخيار بالنسبة لنا هو بين السيء والأسوأ، ولا أعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمر، لأكون صريحًا معك. لكننا نتواصل دائمًا معهم، وفي طريقي هنا اتصل بي أحد من مكتبهم. نتحدث دائمًا سويًا. رئيس الوزراء يتحدث إليهم بالطبع…



بن ويديمان: لكن هل يستمعون إليكم؟



عبدالله بو حبيب: نعم يستمعون وهناك الكثير من المفاوضات. هل يستمعون إلى طلب التوقف؟ لا. لأنهم بدأوا الأمر دعمًا لما يحدث في غزة. لذا، لا أعتقد أنهم سيستمعون... أعتقد أنه إذا اندلعت حرب، فإن الضرر والدمار سيكونان للجانبين. لأنه، كما قلت، لن يكون حزب الله فقط. لن نتورط في الحرب كلبنانيين، لكن إذا كانت هناك حرب فإننا ندعم حزب الله بالتأكيد، كما تعلمون، ليس بسبب الاعتقادات ولكن بسبب أي هجوم على بلدنا، نحن ندعم حزب الله في هذا الصدد، ولكن لن يكون حزب الله وحده كما ذكرت. إيران - قال وزير الخارجية ذلك بالأمس، لن يكون حزب الله وحده. لديك الحوثيين ولديك الميليشيات العراقية، ولديك الميليشيات في سوريا من غير السوريين. الميليشيات الباكستانية والأفغانية، سيتورطون جميعًا في ذلك.



إسرائيل كانت تهدد منذ اليوم الأول للأزمة، منذ 10 أشهر، بأنهم يريدون إعادة لبنان إلى العصر الحجري. سيعودون هم إلى العصر الحجري أيضًا. ليس من قبل الحكومة اللبنانية، لا. لكنهم سيعودون. سيخلقون وضعًا غير سهل إذا غزوا لبنان.



لا يمكننا أن نحقق السلام مع إسرائيل حتى يحققوا السلام مع الفلسطينيين. لدينا نصف مليون فلسطيني هنا، وهم مؤثرون للغاية، ولدينا عدد كبير من الشعب اللبناني الذين يؤيدونهم. لذا، يتعين علينا أن ننتظر السلام الفلسطيني مع الإسرائيليين، وحل الدولتين، وبعد ذلك سنحقق السلام. ليس لدينا مشكلة في تحقيق السلام مع إسرائيل.



