وثقت شبكة CNN كل ما تم تصويره على مدار 4 ساعات في يوم واحد في قطاع غزة، وهي لمحة من 9 أشهر من الحرب بالنسبة لأطفال غزة.

لا شيء يمكن أن يمحو ما رأته عيون الأطفال من فظاعة، لكنهم ذهبوا لرؤية عرض دمى مؤقت، حيث يتحرك الكرتون والخيوط، في محاولة لنسيان ما شهدوه، ولو لفترة قصيرة.

كان معظم الأطفال في طريقهم للوقوف في طوابير للحصول على الماء، وهي إحدى الصعوبات الجديدة التي يواجهونها في هذه الحياة البائسة عندما يتوقفون لمشاهدة عرض دمى مؤقت، وهو أمر يصرف الانتباه، ولكن يتعين على الأطفال أن يتواصلوا مع أصدقائهم الخياليين بقصص تشبه قصصهم تمامًا.

وفي المنطقة نفسها من غزة، وصل الأطفال المصابون إلى أحد آخر المستشفيات التي بالكاد تعمل، وسط تدفق مستمر من الضحايا من غارة إسرائيلية قريبة، بينهم طفل صغير مصاب بجروح خطيرة، يتمسك بالغريب الذي أحضره. لم يتبق مكان، فتركوه على الأرض. صرخاته وألمه غرقا وسط الفوضى.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، جمانة كرادشه.