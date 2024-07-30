تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، مع مذيعة CNN بيانا غولودريغا عن الضربات الأخيرة على مرتفعات الجولان، وتطرق إلى سبب اعتقاده بأن إسرائيل تخوض بالفعل حربًا إقليمية "واسعة النطاق".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيانا غولودريغا: دعونا ننتقل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم الحزب اليميني، اليمين الجديد، نفتالي بينيت. ينضم إلينا الآن من إسرائيل، السيد رئيس الوزراء. شكرًا جزيلاً لك. لا أعرف ما إذا كنت قد تمكنت من سماع التعليقات التي وجهها وزير الخارجية اللبناني إلى بين ويدمان. إذا كنت كذلك، أتساءل عن ردك.



نفتالي بينيت: حسنًا، أولًا أود الإشارة إلى تصحيحين. الأول هو أن إسرائيل لا تدّعي أن حزب الله أطلق هذا الصاروخ وقتل 12 طفلاً. هذه حقيقة أكدتها أيضًا الولايات المتحدة بمذكرة رسمية تؤكد أن هذا صاروخ لحزب الله صُنع في إيران وأنهم - حزب الله ونصر الله - قتلوا 12 صبيًا وفتاة. والآن، مثل أي جبان، يحاول إخفاء ذلك وإنكاره، لكن هذه حقيقة. ثانيًا، لم تعد مرتفعات الجولان أرضًا محتلة. تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمرتفعات الجولان كجزء لا يتجزأ من إسرائيل، لذا فإنها جزء من إسرائيل. فيما يتعلق بسؤالك، فإن ما شهدناه هنا هو حرب ليس لها أي أساس أو مبرر. هذه ليست حربًا من جانبين. بدأ حزب الله بمهاجمة إسرائيل في الثامن من أكتوبر، وأطلق مئات الصواريخ على كيبوتسات وبلدات إسرائيلية. لقد قتل العشرات من الشعب الإسرائيلي، والآن قبل بضعة أيام، قتل حزب الله 12 طفلاً. لذا عندما يقول أحدهم كلمة “تصعيد”، فإننا بالفعل في مرحلة تصعيد كامل وشامل من جانب لبنان.



بيانا غولودريغا: من الواضح أن مثل هذا الهجوم الشديد لا يمكن أن يمر دون رد قاسٍ من القوات الإسرائيلية. لكن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً كبيراً قال “إن إسرائيل تريد إيذاء حزب الله، لكنها لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة”. برأيك، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الرد إذا كان الهدف النهائي هو إعادة إرساء الردع وليس صراعًا إقليميًا أو حربًا شاملة؟



نفتالي بينيت: حسنًا، أختلف مع ذلك. أعتقد أننا بالفعل في حرب إقليمية شاملة. ماذا نسمي الأمر عندما يطلق الحوثيون في اليمن صواريخ ويقتلون إسرائيلي في تل أبيب؟ وعندما يقتل عملاء إيران في غزة - حماس والجهاد الإسلامي - مئات الإسرائيليين؟ عندما يطلق حزب الله مئات الصواريخ؟ عندما تطلق الميليشيات العراقية، وإيران نفسها، مئات الصواريخ من إيران على إسرائيل؟ نحن نواجه بالفعل حربًا إقليمية، والمفتاح هو تحديد مصدر العدو، ومصدر العدو هو إيران. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أساس كل هذا، إنها تمثل رأس الأخطبوط، وقد كنت أدافع منذ بضع سنوات عن أننا بحاجة في نهاية المطاف إلى الإطاحة بهذا النظام من أجل مصلحتنا ومصلحة المنطقة ومصلحة الشعب الإيراني. أعتقد الآن أن الأمر واضح للجميع، فهم أساس كل شيء.



بيانا غولودريغا: هل يعني هذا أنك تؤيد حربًا شاملة ليس فقط ضد حزب الله؟ وعندما أقول حرباً، فمن الواضح أنني أعني على النطاق الذي شهدناه في عام 2006، وليس ما شهدناه في الشمال منذ الثامن من أكتوبر. ولكن يبدو أنك تذهب إلى أبعد من ذلك، وتقول إن إسرائيل يجب أن تخوض حرباً مع إيران الآن.



نفتالي بينيت: ما أقوله هو أن أن إسرائيل تخوض حرباً بالفعل مع إيران. لقد أطلقت إيران آلاف الصواريخ من غزة ولبنان والعراق ومن إيران نفسها، ومن اليمن على إسرائيل، ولكنهم لا يدفعون أي ثمن. الآن، أنا لا أقترح إجراءً محددًا. لن أحدد بدقة ما يجب علينا فعله، ولكننا بحاجة إلى فهم أن رأس أخطبوط الإرهاب في المنطقة بأكملها، معظم الإرهاب في الشرق الأوسط، مصدره هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أولئك الملالي الذين لديهم أيديولوجية واضحة للغاية، إنه نظام غير كفء وفاسد، وسوف يسقط في مرحلة ما. لكنني أعتقد أن أمريكا وإسرائيل والغرب بحاجة إلى تسريع ذلك، وخاصة بالعقوبات الاقتصادية، ولكن ليس من خلالها فقط.