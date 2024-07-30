انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، مع مذيعة CNN بيانا غولودريغا، سياسة الحكومة الإسرائيلية "الضعيفة والهزيلة" حسبما وصفها، مشيرًا إلى أنها تعتمد على "الكلام والخطب"، ومؤكدًا أنه لا يمكن الفوز بالحروب "عندما تقاتل بشدة منخفضة".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

نفتالي بينيت: أعتقد أن إسرائيل فقدت الكثير من قوتها الرادعة بسبب القيادة الضعيفة. أعتقد أن هذا واضح للجميع. عندما لا يعمل شيء ما بشكل جيد، عليك أن تنظر في نهاية المطاف إلى القيادة، وعلينا أن نصلح ذلك أيضًا. لكننا نقف الآن متحدين حول هدف محاربة وإضعاف وإسقاط أخطبوط الإرهاب، رأس الأخطبوط، وهو إيران. هذا ليس شيئًا يحدث في ساعات أو أيام، لكنه شيء يجب أن يبدأ في الحدوث.



بيانا غولودريغا: لكنك تعترف بأن هذا شيء لا تستطيع إسرائيل القيام به من جانب واحد. وأنا لا أقول إنه يجب أن يكون هناك جنود أمريكيون على الأرض. لكنني أعني، بدون دعم أمريكا، سواء كان ذلك بتوفير المزيد من الذخائر - ويأتي ذلك في وقت، كما تعلم، كان فيه صراع بين البلدين فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي كانت الولايات المتحدة تقدم فيه أسلحة معينة. هل تعتقد أن لدى الولايات المتحدة شهية الآن - ونحن نقترب من الانتخابات - لفتح جبهة أخرى في المنطقة ؟



نفتالي بينيت: أعتقد أن طريقة منع حرب شاملة - دعنا نسميها حربًا حركية مع إيران - هي على وجه التحديد باستخدام تدابير أكثر ليونة من العقوبات الاقتصادية والعقوبات الدبلوماسية وعناصر أخرى، وبالتأكيد عدم السماح بتدفق مليارات الدولارات إلى تطبيقات الإرهاب هذه. هذا شيء سنحتاج إلى القيام به بالتأكيد مع الإدارة الحالية، ومع أي رئيس يتم انتخابه في الولايات المتحدة. لأنه إذا لم نفعل ذلك، فإن الشرق الأوسط بأكمله سوف يسير على خطى إيران المتطرفة، وهذا سوف يؤثر في نهاية المطاف على العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة. إذا لم تقطعوا برعم الإرهاب، فسوف تقابلونه في شوارع نيويورك وواشنطن. كما تعلمون، كنت أعيش في نيويورك أثناء أحداث الحادي عشر من سبتمبر. أتذكر ذلك اليوم. أتذكر عشرات الآلاف من الناس يفرون من البرجين، لأنه عندما لا تقطع الإرهاب في بدايته، فإنه سوف يأتي ويطاردك.



بيانا غولودريغا: سيدي رئيس الوزراء، مع توجه كل العيون إلى الشمال الآن، هناك الكثير من المخاوف بشأن ما يعنيه هذا بالنسبة لوضع صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار. منذ بضعة أيام، بدا أن هذا الأمر كان وشيكًا. الآن، هناك مخاوف حقيقية بشأن احتمالية حدوث ذلك. لقد كنت أتطلع على مدى الأشهر القليلة الماضية، لا أعرف ما إذا كنت قد صرحت علنًا بما تشعر به تجاه هذه الصفقة تحديدًا. هل توافق عليها؟ هل كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يوقع عليها منذ فترة طويلة؟ أم أنك تؤيد وجهة نظر العديد من الأشخاص في عملية تأجيلها؟



نفتالي بينيت: ليس أيًا منهما. ما أؤمن به هو أننا لا نتوصل إلى اتفاق لأن الضغط على حماس ليس قوياً بما فيه الكفاية. هذه الحرب تُشن بشدة منخفضة للغاية. لنقل إنها شدة تساوي 5% إلى 10%، ولن تفوز بالحروب عندما تقاتل بشدة 5% إلى 10%. لنقل إن لدينا مباراة ملاكمة وخصمك تعرض لضربة في رأسه. عليك أن تلكمه وتضربه حتى تحصل على الضربة القاضية. لكن ما نفعله هو الاستمرار في الضرب والتوقف، وهذه ليست الطريقة التي تحقق بها النصر. لديك الاتساق المنهجي، وهذا هو السبب في أننا لا نحصل على صفقة، لأننا لا نضغط على يحيى السنوار. لكنني أعتقد أنه يمكن تحقيق صفقة جيدة من خلال ممارسة هذا الضغط.



