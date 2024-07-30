وضّح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، في مقابلة مع مذيعة CNN بيانا غولودريغا، كيف كان سيتعامل مع حماس بشأن صفقة الرهائن وسط الوضع الراهن الذي يشهده الصراع.

وقال بينيت: "ما سأفعله في مثل هذا الموقف هو تبسيط الأمور بالنسبة للجيش وبالنسبة للقضية برمتها. سأقول لحماس: هناك صفقة واحدة، والصفقة هي أن ترفعوا العلم الأبيض، وتفرجوا عن جميع الرهائن وتستسلموا، وفي المقابل، لن نقتلكم، بل سنضعكم على متن قارب ونرسلكم للخارج كما فعلنا مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام 1982. هذا ما كنت سأفعله. ثم سأتوجه إلى الجيش الإسرائيلي وأقول لهم: يمكنكم المضي قدمًا. لا تتوقفوا حتى نحقق هذا الأمر".

وفيما يتعلق بطريقة تعامل بنيامين نتنياهو مع ملف تبادل الرهائن، قال بينيت: "لن أنتقد رئيس الوزراء أو الجيش بشأن أي صفقة لأن الأمر حساس للغاية وهناك العديد من الأبعاد في مثل هذه الصفقة".

كما أضاف: "كما تعلمون. ليس من الذكاء الوقوف على الهامش وتقديم الانتقادات. سأدعم أي شيء تفعله الحكومة. كل ما أقوله هو أننا بحاجة إلى الضغط بقوة أكبر من أجل تحقيق الاتفاق الذي كان يهرب منا نوعًا ما خلال الأشهر القليلة الماضية".