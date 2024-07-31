قدمت مراسلة CNN باولا هانكوكس تفاصيل حول ما نعرفه عن مقتل إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس السياسي، في طهران، والأثر الذي قد يحدثه هذا التطور "بالغ الأهمية".



ما نعلمه للآن:



قالت هانكوكس إنه "في هذه المرحلة، كان هناك بيان من حماس نفسها ومن إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. وهم يقتبسون من الحرس الثوري الإسلامي قائلين إن إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس، قُتل بالعاصمة الإيرانية طهران. في هذه المرحلة، لا توجد تفاصيل حول ما حدث بالضبط".

وتابعت بالقول: "نحن نعلم أنه قُتل وفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام الرسمية مع حارسه الشخصي أيضًا. نحن نفهم أنه كان في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. الآن، حدث ذلك يوم الثلاثاء، كان لا يزال في طهران. ولا نعرف التوقيت الدقيق لوقوع هذا الحدث. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن أغلب الشكوك تتجه إلى إسرائيل في هذه المرحلة".

كما أضافت: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التعليق على هذا الأمر. أوضحت إسرائيل أنها تعتبر جميع قادة حماس هدفاً لها منذ الهجمات التي شنتها حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي. ولقد شهدنا اغتيال عدد من القادة. على سبيل المثال، قُتل مؤخرًا محمد الضيف، القائد العسكري الثاني في غزة، ونحن نعلم أنهم يحاولون القضاء على المزيد من القادة. لذا فإن هذا تطور مهم".

مسيرة إسماعيل هنية:

كان هنية عضوًا في حماس منذ الثمانينيات. إنه شخصية مهمة للغاية داخل هذه المجموعة. نعلم أنه تولى منصب الزعيم السياسي في عام 2017، وقضى معظم وقته بعد ذلك خارج غزة. كان يعيش في الدوحة بقطر. كما أنه كان حرًا في السفر إلى بعض الدول الأخرى، على سبيل المثال، إيران، وكان في تركيا أيضًا، لكن إسرائيل قالت إنها اعتبرت كل هؤلاء القادة هدفًا منذ السابع من أكتوبر.

كما كان إسماعيل هنية مقربًا جدًا من مؤسس حماس، الشيخ أحمد ياسين، وكان أحد مساعديه، بعدها تم اغتيال الشيخ ياسين.