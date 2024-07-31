تحدثت مذيعة CNN، ليندا كنكادي، مع الصحفي والمخرج الإسرائيلي شلومي إلدار، الذي التقى زعيم الذراع السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عام 1994، والذي أشار إلى أن اغتيال هنية يترك إسرائيل "مع القادة المتطرفين لحماس مثل يحيى السنوار وباقي المجموعة العسكرية".

وقال إلدار في المقابلة: "التقيت إسماعيل هنية في عام 1994، كان ذلك أول لقاء لي معه. أعتقد أن إسماعيل هنية قد تغير وهو القصة لما حدث لحركة حماس. كان أحد القادة المعتدلين في حماس، وقد تغير بشكل خاص بعد الانقلاب العسكري في عام 2007".

وأضاف: "أعتقد أنه الآن، عندما قضينا على زعيم حماس، نحن من شكلناه وحددنا - بعد السابع من أكتوبر - أن كل قادة حماس مجرمي حرب. ما كانوا يفعلونه، ما فعلوه، أعتقد أن إسرائيل يجب أن تتحرك ضد قادة حماس".

وتابع قائلًا: "لكن اليوم، عندما سمعت أن إسماعيل هنية تم اغتياله، جعلني ذلك أفكر أننا تُركنا مع القادة المتطرفين لحماس مثل يحيى السنوار وباقي المجموعة العسكرية".

وأنهى إلدار تعليقه بالقول: "ولكن مرة أخرى، عندما قررت إسرائيل اغتيال إسماعيل هنية في طهران، فهذه رسالة، رسالة إلى جميع قادة حماس: لا مزيد من خطف الإسرائيليين، لا مزيد من أخذ الرهائن، ولا مزيد من قتل المدنيين في إسرائيل"