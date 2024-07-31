ناقشت مذيعة CNN، بيكي أندرسون، وفراس مقصد، زميل أول ومدير أول للتواصل الاستراتيجي بمعهد الشرق الأوسط، تطورات استهداف زعيم الجناح السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في "غارة" على مقر إقامته بطهران، بحسب بيان للحركة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيكي أندرسون: ينضم إلينا الآن فراس مقصد، زميل أول ومدير أول للتواصل الاستراتيجي في معهد الشرق الأوسط. لقد أشرت في الـ12 ساعة الماضية أو نحو ذلك إلى أن اغتيال زعيم حزب الله البارز، إذا كان هذا صحيحًا في الواقع، إذ أن حزب الله لم يعترف بمقتل فؤاد شكر بعد. ولكنك اقترحت أن مقتله في بيروت كانت مجرد بداية لما قد يحدث بعد ذلك فيما يتعلق بإسرائيل ولبنان. فراس، نحن نبلغ الآن في غضون نفس نافذة الـ24 ساعة، عن اغتيال الزعيم السياسي لحماس في طهران على ما يبدو. ما رأيك في الوضع الذي وصلنا إليه في هذه المرحلة؟

فراس مقصد: بيكي، يسعدني أن أكون معك مرة أخرى. في هذه المرحلة، كل الرهانات واردة. كانت هناك ديناميكية قبل اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، الذي استيقظنا عليه صباح اليوم. كانت هناك ديناميكية كانت لتجعل إيران تلعب دور كبح لحزب الله وأصوله الأخرى في المنطقة لتهدئة التوتر وأن هذا الأمر - من خلال الدبلوماسية في الخلفية بين واشنطن وطهران - سيتم احتواؤه. من تلقاء نفسه، فإن اغتيال القائد العسكري البارز لحزب الله، فؤاد شكر - الذي يسبق حتى حسن نصرالله، الرئيس السياسي لحزب الله، من حيث كونه أحد الأعضاء المؤسسين، من الجيل المؤسس لحزب الله - كان من الممكن احتواء ذلك. اليوم، باغتيال إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران، فيما يبدو أنه نوع من الضربات الجوية، إما من خلال طائرة بدون طيار أو طائرة نفاثة خارج المجال الجوي الإيراني، فإن هذا يغير الديناميكية تمامًا. تشعر إيران نفسها الآن بالحاجة إلى الرد ربما بشكل مباشر - و أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن نرى حملة منظمة على مستوى المنطقة تضم الميليشيات المختلفة التي ترعاها إيران من العراق ومن اليمن ومن لبنان وربما حتى تتدخل في رد مباشر على إسرائيل. إذًا، هذا أمر غير مسبوق ومن الصعب جدًا قول ذلك بالنظر إلى ما رأيناه في الأشهر العشرة الماضية من الصراع، ولكن أشعر وكأننا أقرب إلى صراع على مستوى المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

بيكي أندرسون: أتساءل، وتعقيبًا على جملتك هنا، ما إن كان يمكننا أن نتوقع ليس فقط ردًا مباشرًا من إيران - وسيتعين علينا الانتظار لمعرفة كيف يبدو ذلك على إسرائيل - ولكن ربما من خلال وكلائها، واستجابة مباشرة، ليس فقط على إسرائيل، بل على آخرين في المنطقة يعتبرون "حلفاء لإسرائيل" بشكل فضفاض.

فراس مقصد: نعم. أعني، هذا أحد الأسئلة الكبيرة المطروحة: هل كانت هذه الاغتيالات بموافقة الولايات المتحدة أم أن إسرائيل نفذتها دون علم مسبق من إدارة بايدن؟ لقد طرحت هذا السؤال لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة ستكون مشاركة فعالة في أيًا كان ما سيأتي بعد ذلك، كما كانت في أبريل، عندما دمرت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق. استلزم ذلك الأمر ردًا إيرانيًا مباشرًا، الأمر الذي لعبت فيه الدفاعات الأمريكية دورًا أساسيًا بالفعل. هناك تقارير مبكرة تفيد بأن السفن الحربية الأمريكية تقترب من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى الساحل اللبناني، تحسبًا لما قد يأتي بعد ذلك. لذا فإن هذا وضع لا تؤثر فيه هذه القرارات على إسرائيل نفسها فحسب، بل وعلى مصالح الأمن القومي الأمريكي.