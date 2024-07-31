دلالة ما قالته أمريكا قبيل اغتيال إسماعيل هنية بطهران.. مراسل CNN يوضح

وضح مراسل CNN، بن ويديمان، دلالة ما قالته الولايات المتحدة قبيل اغتيال زعيم حركة حماس السياسي إسماعيل هنية في إيران، وكيف أن مقتله "يمثل تصعيدًا بالتأكيد لم نشهد مثله منذ فترة طويلة".

وأشار مراسل شبكتنا إلى أنه "قبل الساعة الثامنة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي هنا في بيروت، يبدو أنه تم اغتيال فؤاد شكر، القائد العسكري البارز في حزب الله، رغم أن حزب الله لم يؤكد ذلك. كان ذلك بالفعل بمثابة تصعيد للتوتر، ولكن من المؤكد أن اغتيال إسماعيل هنية في طهران يمثل خطوة أخرى نحو حافة الهاوية".

وأضاف: "قبل قليل كنتم تتحدثون مع نك عن قول الولايات المتحدة إنها لا تعتقد أنه ستكون هناك حرب إقليمية. لا أعتقد أنهم كانوا ليقولوا ذلك لو علموا أن إسماعيل هنية سيُغتال في طهران. هذا يمثل بالتأكيد تصعيدًا في التوترات لم نشهد مثله بعد".

من جانبه، علق حزب الله على اغتيال هنية، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم قادة المقاومة في عصرنا الحالي". ثم تابعوا قائلين "إننا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزاء في حركة حماس كل مشاعر الألم على فقدان هذا الزعيم العظيم، ومشاعر الغضب تجاه جرائم العدو".