قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال تصريح متلفز إن إسرائيل وجهت "ضربات ساحقة" لأعدائها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى حركة حماس وحزب الله وجماعة أنصار الله الحوثي.

وقال نتنياهو في تصريحه: "في حديثي أمام الكونغرس قبل بضعة أيام، ذكرت 3 أفرع رئيسية لمحور الشر هذا. حماس والحوثي وحزب الله.

وتابع بالقول: "في الأيام الأخيرة، وجهنا ضربات ساحقة لكل منهم. صفينا الحسابات مع الحج محسن (لقب فؤاد شكر)، وسوف نصفي الحسابات مع أي شخص يؤذينا وأي شخص يذبح أطفالنا وأي شخص يقتل مدنيينا وأي شخص يؤذي بلدنا، وسيكون مسؤولًا عن موته".