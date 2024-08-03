تحليل لشبكة CNN يُظهر تدمير الشريان الرئيسي للمساعدات في غزة

تحولت العملية المحدودة المقصودة في رفح إلى تدمير المنطقة وإغلاق ما كان في السابق طريق إخلاء رئيسي لعمال الإغاثة والفلسطينيين الجرحى. فقد احتاج أكثر من 10 آلاف فلسطيني إلى إجلاء طبي عاجل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. لا يزال أحد أكثر طرق الهروب أهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مغلقًا، بعد تدمير البنية التحتية الحيوية.

كان معبر رفح بوابة حدودية بين غزة ومصر وكان بمثابة الطريق الرئيسي للمساعدات الحيوية في الأشهر الأولى من الصراع. وقد أغلقت منذ 6 مايو، عندما غزت قوات الجيش الإسرائيلي رفح واستولت على المعبر من حماس.

في حين أظهر تحليل لشبكة CNN لصور الأقمار الصناعية أنه أثناء وجودها تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، احترقت العديد من المباني القريبة من المعبر، بما في ذلك محطة الركاب، نتيجة لحريق اندلع بين 27 و28 مايو. لم تتمكن شبكة CNN من تأكيد كيفية اندلاع الحرائق. وفي أوائل يونيو/ حزيران، هدم الجيش الإسرائيلي المجمع. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN على سبب الحريق أو سبب الهدم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية البرية ستكون محدودة. ولكن تحليل شبكة CNN يُظهر أن ما وصف بأنه عملية برية محدودة شهد هدم أكثر من 3150 فدانًا بالجرافات، أو تسويتها بالأرض في الغارات الجوية أو إلحاق أضرار جسيمة أخرى في جميع أنحاء رفح، بما في ذلك كامل حدود مصر وغزة تقريبًا.

كان يعيش في رفح ما يقرب من 300 ألف شخص قبل اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الرقم الذي ارتفع إلى ما يقرب من 1.5 مليون عندما فر الفلسطينيون إلى هناك من أجزاء أخرى من غزة مع تقدم الهجوم الإسرائيلي.