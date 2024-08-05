لماذا "يوجد عدد قليل جدًا من الفائزين" في التصعيد بالشرق الأوسط؟

تحدث مذيع CNN فريد زكريا مع الكاتبة في مجلة "نيويوركر"، روبن رايت، والأستاذ في جامعة جونز هوبكنز، ولي نصر، حول ما إذا كانت موجة الاغتيالات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى توسيع الصراع، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم محتمل من إيران.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم:

فريد زكريا: بعد اغتيال ثلاثة من زعماء حماس وحزب الله، يعيش الشرق الأوسط حالة من التوتر. كان الهجوم الأكثر إذهالاً هو الذي أودى بحياة إسماعيل هنية، زعيم الجناح السياسي لحماس ورئيس مفاوضي حماس من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. قُتل هنية في طهران، وكان حاضراً هناك لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. لم تتحمل إسرائيل المسؤولية عن مقتل هنية، ولكنها تحملت المسؤولية عن مقتل الآخرين. تعهدت إيران وحماس وحزب الله بالانتقام للقتلى. الآن، تشجع العديد من الدول مواطنيها على مغادرة لبنان. لقد ألغت شركات الطيران رحلاتها، وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة حاملة طائرات وسرب مقاتلات إلى المنطقة. تنضم إلي الآن روبن رايت، كاتبة في نيويوركر وزميلة في مركز ويلسون. وولي نصر، أستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة. ولي، دعني أبدأ بك وأسألك: كيف يبدو هذا بالنسبة لإيران؟ لأن هذه كانت مجموعة من التحركات العدوانية من جانب إسرائيل.



ولي ناصر: أنت محق تمامًا. أعني، لقد اعتبروا هذا استفزازًا متعمدًا لتعجيل صراع من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف على الأرجح إلى دخول الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع إيران. لذا، فقد رأوا في إسرائيل أنه بقتل إسماعيل هنية، فقد قُتل اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أن حرب غزة ستستمر. كما قررت تنفيذ عملية الاغتيال في طهران وخلال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، ما يعني أنها أرادت عمداً إذلال إيران بينما رأى الجانب الإيراني بشكل أساسي الأمر كهجوم على هذا التنصيب نفسه. لذا، فقد وضع هذا القرار إيران في موقف صعب للغاية حيث تحتاج إلى الرد، ولكن أيضًا إلى إرساء الردع ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإنها بحاجة إلى ألا تتفاعل أيضًا بطريقة تخدم بالضبط ما تعتقد أن إسرائيل تريده، وهو صراع أكبر.



فريد زكريا: روبن، هل تريد إسرائيل صراعًا أكبر؟ يبدو الأمر كما لو أنهم لا يبحثون عن نوع من الاستقرار هنا، بل إنهم يدفعون بقوة.



روبن رايت: أوضح رئيس الوزراء نتنياهو أنه ينوي القضاء على حماس ككيان سياسي وكتهديد عسكري. ومنذ يناير، قال رئيس الموساد ديفيد برنيا مراراً إن إسرائيل سوف تلاحق كبار قادة حماس كما كانت تفعل دائمًا. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يقوض السلام، وخاصة عندما يتم القضاء على كبير المفاوضين مع المجتمع الدولي. هناك عدد قليل جدًا من الفائزين من هذا التصعيد. حماس هي الفائزة لأنها أرادت دائما أن تؤدي حملتها ضد إسرائيل إلى إشعال حرب أوسع نطاقًا في جميع أنحاء المنطقة. وهذا هو ما يبدو أننا نتجه إليه. كما أن نتنياهو يصرف انتباه الشعب الإسرائيلي عن همومه السياسية ومشاكله في المحكمة. لذا فهناك خطر حقيقي هنا بأن يكون لديك جانبان قد ينخرطان الآن - لأسباب سياسية أو عسكرية - في صراع أوسع بكثير وهو الأخطر على الإطلاق، لأنه يجمع بين الصراعات العشرة المختلفة التي تدور رحاها في الشرق الأوسط في صراع واحد كبير. وحل هذا الأمر صعب حقًا على الولايات المتحدة باعتبارها الوسيط الرئيسي.



فريد زكريا: ولي، كان الهجوم الإيراني المضاد الأخير ردا على ضربة من إسرائيل معقدًا للغاية، حيث استخدمت حوالي 300 صاروخ وطائرة بدون طيار، والتي ساعدت في إيقافها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، ولكن بشكل أساسي الولايات المتحدة. هل تعتقد أن الإيرانيين سيفعلون شيئًا كهذا؟ لأنني أتساءل نوعًا ما عن ذلك، لقد كان عرضًا عظيمًا حقًا، لكن لم يمت أحد في إسرائيل. هل كان فعالًا؟ هل سيفعلون شيئًا كهذا مرة أخرى؟



ولي ناصر: من الواضح أن هذا لم يكن فعالاً إذا شعرت إسرائيل بالجرأة لتنفيذ هجوم استفزازي آخر داخل إيران. في المرة الأخيرة، انخرطت إيران والولايات المتحدة بشكل مكثف خلال تلك الفترة التي دامت أسبوعين، بين الهجوم الإسرائيلي في دمشق والانتقام الإيراني ثم الانتقام الإسرائيلي، من أجل إدارة وقياس الرد الإيراني. لقد تم كل هذا من خلال أطراف ثالثة. الإيرانيون يرون الآن… من الواضح أن الولايات المتحدة، كما كان الحال في المرة الماضية، إما لم تكن تعلم أو لم تتمكن من احتواء اندفاع إسرائيل نحو التصعيد وليس لها أي دور في كبح جماح إسرائيل، لذا فإن أي رادع كان موجودًا المرة الماضية في الهجوم الإيراني وجعل الولايات المتحدة تشارك بشكل أكثر فعالية في إدارة إسرائيل لم ينجح. ما يقوله الإيرانيون الآن هو أن من الواضح أن عليهم القيام بأمر أكثر فعالية ضد إسرائيل لتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه في المرة السابقة، وهو جعل إسرائيل تفكر مرتين قبل التصعيد، وجعلها تفترض حقًا أن هناك تكلفة لسلوكها الذي اتبعته في إيران. أعتقد أن ما يبدو عليه هذا الأمر محل نقاش بين إيران وحزب الله والحوثيين وآخرين، وهو أيضًا موضوع نقاش خلف الكواليس مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، ذهب وزير الخارجية الأردني إلى إيران حاملاً رسالة محددة من كل من ملك الأردن والولايات المتحدة، مما يشير إلى أن هذا الأمر محل نقاش حتى بين الولايات المتحدة وإيران.



فريد زكريا: روبن، بسرعة من فضلك. لقد عشت في لبنان لمدة 5 سنوات. ما مدى خطورة هذا الوضع في رأيك؟ هل يمكنك أن تتخيلي أن إسرائيل ستحاول غزو لبنان وإعادة احتلال جزء منه كما فعلت في ثمانينيات القرن العشرين؟



روبن رايت: حسنًا، ستكون تلك خطوة خطيرة جدًا بالنسبة لإسرائيل، لأنها تعلمت خلال الاحتلال الذي دام 18 عامًا، من عام 1982 إلى عام 2000، أنها لا تستطيع هزيمة حزب الله، وانخرطت - فيما حدث في عام 2006 - بأصعب حرب خاضتها، وكانت الأولى التي لم تفز بها إسرائيل. كانت هناك مشكلة عسكرية. لكنني أعتقد أن ولي محق، بأنه ستكون هناك عملية متعددة الجوانب، وهي مختلفة تمامًا عما حدث في إبريل، حيث سترى نشاطًا على جبهات متعددة، وبسبب ترسانة الصواريخ الإيرانية، وبسبب ما يمتلكه حزب الله، فقد وصلوا إلى ما يُعرف بالتفوق، عدم قدرة إسرائيل على اعتراض أو منع كل تلك الطائرات بدون طيار والصواريخ من ضرب إسرائيل. سيكون للولايات المتحدة دور حاسم في التواجد هناك عسكريًا واعتراضها. تذكروا أنها لعبت دورًا كبيرًا في اعتراض أكثر من 80 طائرة بدون طيار و6 صواريخ باليستية في إبريل. سيتعين على إسرائيل أن تقف الولايات المتحدة عسكريا إلى جانبها من أجل تفادي أضرار خطيرة إذا هاجمتها إيران.