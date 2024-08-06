علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيانا جولودريجا، على توقيت عملية اغتيال الزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، ومدى تأثيرها على صفقة إطلاق الرهائن المحتملة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيانا جولودريجا: مع الولايات المتحدة، من الواضح أنهم يرسلون سفنًا حربية إلى المنطقة. لدينا قائد القيادة المركزية الموجود هناك مع حديثنا. تحدث رئيس الولايات المتحدة للتو إلى الملك عبد الله، العاهل الأردني، وكان هناك بعض التكهنات حول ما إذا كان سيطلب شخصيًا استخدام المجال الجوي الأردني أم لا. وكما أشرت سابقًا، من الواضح أنه لم تكن الولايات المتحدة وحدها هي التي ساعدت في إحباط بعض تلك المقذوفات، وإنما دولًا إقليمية أيضا، بما في ذلك الأردن. هل تتوقع نفس الرد منهم ومن الدول المجاورة الأخرى إذا رأينا في الواقع تلقي إسرائيل ضربات من جبهات متعددة مماثلة لما رأيناه في أبريل؟



إيهود باراك: قد يكون الهجوم أكثر تعقيدًا. قد يحدث ذلك من عدة اتجاهات وهو ما سيحتاج إلى المزيد والمزيد من القوة. حتى الإيرانيون، لقد هُزموا في منتصف أبريل بشكل أساسي، وقد يحاولون تحسين أدائهم لجعله أشبه إلى حد كبير بنجاحهم في السعودية منذ عدة سنوات. ولكن النشر الأمريكي والدول المجاورة يساعد حقًا في محاولة هزيمته أيضًا. الوقت فقط سوف يخبرنا بمدى نجاح ذلك، وآمل أن يكون ناجحًا.



بيانا جولودريجا: يبدو أن اغتيال هنية في حد ذاته هو ما تسبب في قلق الحرب بين حلفاء إسرائيل، ولا سيما الولايات المتحدة، التي تقول إنها لم تُعطَ أي تحذير مسبق فيما يتعلق بما قد تفعله إسرائيل أو لا تفعله وأن تكون مسؤولة عنه. بصفتك وزير دفاع يا رئيس الوزراء، وبصفتك رئيسًا للأركان، فقد أمرت باغتيالات مستهدفة أيضًا. لقد حدث هذا أثناء فترة ولايتك أيضًا. في رأيك، هل كان هذا تحركًا ذكيًا محسوبًا، للقيام بذلك في هذه المرحلة بالنظر إلى مرحلة القتال في غزة، وما إذا كانت إسرائيل قد كانت بالفعل على شفا مرحلة متقدمة أم لا فيما يتعلق بصفقة الرهائن؟



إيهود باراك: كما ذكرت يا بيانا، فإن إسرائيل لم تعلن أو تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، لذا فإن ما نناقشه هو أمر تخميني إلى حد ما. ولكن اسمحي لي أن أقول الآتي. إن رؤساء الخدمة السرية السابقين زعموا أنهم اقترحوا على نتنياهو ست مرات في السنوات الثماني أو العشر الماضية التخلص من قيادة حماس بأكملها في ضربة واحدة. رفض نتنياهو الأمر باستمرار، ربما بسبب سياسته القائلة بأن حماس هي أصل لأسباب غير مفهومة، وأن السلطة الفلسطينية عبء وليس العكس. لذا كان من الممكن أن يقتله الإسرائيليون منذ نصف عام أو منذ 3 سنوات ونصف بكل سهولة، وكان من الممكن أن يقتله الإسرائيليون بعد نصف عام أو عام من الآن. عندما تفكرين في الأمر، أعتقد أن التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لإسرائيل هو إعادة الرهائن. فيما يتعلق بهذا الهدف، فالحقيقة هي أن مقتل هنية لم يساعد على أقل تقدير.



