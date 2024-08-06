أوضح حسن الحسن، زميل أول لسياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، احتمال حدوث خطأ في التقدير بالرد الإيراني على إسرائيل، مشيرًا إلى مشهدين مختلفين قد يتكشفان إذا حدث شيء مشابه لما رأيناه في أبريل/نيسان.

قال الحسن: "من الواضح أن إيران تشعر بالحاجة إلى الرد على اغتيال إسرائيل لزعيم حماس السياسي على أراضيها، لأنه إذا لم تفعل ذلك، فمن الواضح أنها ستفقد مصداقيتها، في مواجهة شركائها وحلفائها في المنطقة، وتخاطر بتشجيع المزيد من الإجراءات الإسرائيلية".

وأضاف: "وليس من المستغرب تمامًا أن تجد الولايات المتحدة نفسها إلى حد ما في مرمى الانتقام الإيراني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة يُنظر إليها على أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإسرائيل. يُنظر إليها على أنها حيوية للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة. ومن الواضح أنها لعبت دورًا كبيرًا ومباشرًا في اعتراض الهجوم الإيراني السابق على إسرائيل في إبريل".

وتابع قائلًا: "ولكنني أعتقد أن إيران في نهاية المطاف لابد وأن تسير على خط رفيع بين الرد والظهور بمظهر من يرسل رسالة قوية، وردًا قويًا، على إسرائيل دون أن تنخرط في حرب شاملة. ولذلك، أعتقد أنه من غير المرجح في هذه المرحلة أن تكون الولايات المتحدة هي النقطة المحورية الرئيسية للرد الإيراني. من المرجح أن يكون هناك جهد متضافر بين إيران والجماعات المسلحة غير الحكومية المتحالفة معها في المنطقة لفرض رد جماعي على إسرائيل".

وفيما يتعلق باحتمالات الخطأ في تقدير الرد الانتقامي من إيران، قال الحسن: "إن احتمال الخطأ في التقدير يكون دائماً كبيراً جداً في حالات مثل هذه، لذا، فيما يتعلق بالحال مع رد إيران الانتقامي، إذا كان يشبه ما حدث في أبريل عندما أرسلت إيران مئات الصواريخ وصواريخ كروز الباليستية والطائرات المسيّرة في وقت واحد نحو إسرائيل، إذا حدث ذلك، فمن الواضح أن هناك دائماً خطر الفشل".

وأضاف: "ولكن هناك أيضاً خطر النجاح الكارثي، تتمكن إيران من خلاله أن تثبت نجاحاً كبيراً في اختراق الدفاعات الجوية والصاروخية الإسرائيلية وغيرها من الدفاعات الغربية وإلحاق خسائر بشرية كثيرة وبالتالي الدفع نحو حرب شاملة".