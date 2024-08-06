تجمع سكان غزة حول حاوية شحن، لكنها ليست مساعدات أو طعامًا وصل من إسرائيل، بل جثث. بقايا متحللة لـ89 من قتلاهم سلمها الجيش الإسرائيلي، الاثنين. من هم؟ كيف ماتوا؟ أين ومتى؟ لا أحد يعرف.

قال الدكتور محمد المغير: "لقد فوجئنا بالعثور على 13 جثة على هيئة عظام موضوعة في كيس واحد"، مضيفًا أن "بعض الجثث الموجودة في هذه الحاوية قُتلت قبل 3 أو 4 أو 5 أشهر، والبعض الآخر قُتل مؤخرًا".

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بخان يونس، العقيد يامن أبو سليمان: "بإخفاء المعلومات عن الأهالي، هذه جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، لا نعرف هل تم استخراجهم من القبور أم أنهم جاءوا من سجون الاحتلال".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على عملية النقل ولم يستجب لطلبات CNN للتعليق، لكنه اعترف سابقًا باستخراج الجثث من مقابر غزة، وقال إنه يعيدها بعد التأكد من أنهم ليسوا رهائن إسرائيليين.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، جمانة كرادشة.