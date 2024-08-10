قُتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرسة ومسجد بغزة يأويان نازحين، وفقًا لمسؤولين محليين. وقال شهود عيان إنه لم يكن هناك تحذير مسبق من الهجوم.

من جانبها، أكدت القوات الإسرائيلية لشبكة CNN أنها ضربت المجمع، قائلة إن قواتها الجوية "ضربت بدقة إرهابيين من حماس يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس مدمج" في المبنى.

وتعتبر هذه هي الضربة الخامسة على مدرسة خلال الأسبوع الماضي فقط، والضربة الـ17 على مدرسة في الشهر الماضي.

والآن، هناك مخاوف حقيقية من أن هذا قد يثير تساؤلات حول كل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والقطريون والمصريون لمحاولة التوسط لوقف إطلاق النار بسبب مستوى العنف الذي لا يزال مستمرًا داخل غزة.