أعلن حزب الله عن تنفيذ 10 غارات منفصلة على أهداف داخل إسرائيل، وكانت الغارة التاسعة ما وصفه حزب الله بـ"سرب من الطائرات دون طيار"، بعضها كان متجهًا نحو مدينة صفد الإسرائيلية. وسقط بعضها الآخر، وفقاً لحزب الله، بالقرب من بحيرة طبريا.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على طول الحدود داخل لبنان نفسه. كما حلّقت طائرات حربية إسرائيلية فوق بيروت لتخترق جدار الصوت، وهذا أمر طبيعي إلى حد ما يحدث في الجزء الجنوبي من البلاد، ولكن 3 مرات خلال الأيام الـ5 الماضية اخترقت طائرات حربية إسرائيلية جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية.

وبطبيعة الحال، يتم تفسير ذلك على أنه تحذير لحزب الله بعدم الرد على مقتل أحد كبار قادة حزب الله الأسبوع الماضي.

من جانبها، أوضحت إيران أيضًا أنها ستضرب أيضًا، لكن إيران في وضع مختلف، فهي بعيدة جدًا عن إسرائيل. إذا أطلقت طائرة دون طيار من إيران، يستغرق الأمر ساعات للوصول إلى إسرائيل، ويمكن اكتشافها بسهولة إما من قبل إسرائيل أو القوات الأمريكية أو غيرها من القوات التي قد تشارك في محاولة منع مثل هذا الهجوم.

من ناحية أخرى، فإن قوات حزب الله موجودة على الحدود مع إسرائيل. ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يصل صاروخ أو طائرة دون طيار أو أي نوع آخر من المقذوفات إلى إسرائيل. وبالتالي فإن حزب الله يشكل خطرًا أكبر بكثير على إسرائيل.