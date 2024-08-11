تحدثت مسؤولة الشؤون الإنسانية الرئيسية في منظمة "كير"، ديبمالا ماهلا، مع مذيع شبكة CNN، نِك وات، حول ما شهدته في قلب غزة، وعلى من تلقي باللوم بشأن ما يحدث في القطاع.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

نِك وات: ديبمالا ماهلا هي مسؤولة الشؤون الإنسانية الرئيسية في منظمة كير، وهي تنضم إلينا الآن مباشرة من غزة. هل يمكنك أن تخبرينا أولاً بما تسمعينه من الموقع؟

ديبمالا ماهلا: نِك، ما نسمعه من الموقع مروع للغاية. الناس في حالة صدمة، ولكن هناك شعور باليأس والإرهاق لأن الأمر مروع للغاية، ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى. هذه ليست المرة الأولى. نعم، يقول الناس: "أين عائلتي؟ أين والدي؟"، وأنا أتساءل أين الإنسانية؟

وحتى في الأشهر العشرة الماضية، ما سمعته ورأيته هو مستويات هائلة من النزوح، كان الناس يمشون ويمشون مع حمل أي شيء صغير لديهم في حقائبهم، في أكياس القمامة.

لقد رأيت أطفالاً يحملون وزنًا ربما ضعف وزن أجسامهم. الاحتياجات الإنسانية على مستويات كارثية. وفي الأيام القليلة التي قضيتها هنا، كانت الجملة الوحيدة التي سمعتها مرات عديدة هي أين الإنسانية وإلى متى؟ وهذه الأسئلة بالتحديد أفكر فيها طوال اليوم هنا.

نِك وات: ومنظمتكم، ماذا يمكنكم أن تفعلوا لمساعدة هؤلاء الناس جسديًا ونفسيًا؟ ماذا تفعلون لمحاولة مساعدتهم؟

ديبمالا ماهلا: بصفتنا عاملين في المجال الإنساني، فإننا نبذل قصارى جهدنا. ولكن هناك شيء واحد يجب ملاحظته هنا وهو أن منظمة كير الإنسانية والمنظمات الأخرى، هي نفسها متأثرة. لذا فإن الكثير من أعضاء فريقي، أود أن أقول إن جميعهم تقريبًا يتعاملون مع خسارة شخصية بالإضافة إلى مرات متعددة من النزوح. لقد وصلنا بشكل مباشر إلى 600 ألف شخص من خلال الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، والنظافة، والغذاء، والصحة. ومع ذلك، فإن هذا يمثل قطرة من المطلوب.

وهناك ثلاثة أشياء تعيق حقًا قدرتنا على تقديم العمل المنقذ للحياة هنا: أولاً، هذه الاستجابة تعاني من نقص كبير في التمويل، ولا يوجد ما يكفي من المال. ثانيًا، لا يوجد وصول إنساني كافٍ، لا يمكننا الذهاب إلى الأماكن بطريقة آمنة، حيث تم استهداف القوافل الإنسانية والجهات الفاعلة الإنسانية وقتلها، ويتم تدمير البنية التحتية المدنية والمدنيين ولا يمكننا الوصول إلى تلك الأماكن.

وأود أن أقول إن هناك أمرًا بالغ الأهمية يعوقنا، وهو أننا لا يُسمح لنا بإدخال العديد من الأشياء. فسلسلة التوريد معطلة، سواء كانت إنسانية أو تجارية. لذا فإن الناس يموتون جوعًا. والنظام الصحي في حالة يرثى لها. وليس لدينا ما يكفي من الإمدادات الطبية، ونظرًا لكثافة السكان في الوقت الحالي، لا يمكننا إنقاذ الناس بالطعام فقط عندما يموتون جوعًا، لأن المرض ينتشر عادة بين الجوع والموت، وليس لدينا بنية تحتية صحية ولا يمكننا إدخال الإمدادات.

إن عدم وجود إمدادات إنسانية كافية، مثل المساعدات الطبية ومرافق الصرف الصحي والطعام، لا ينبغي أن يكون حكمًا بالإعدام، ولكنه كذلك بالنسبة للعديد من الناس هنا، ويزداد الأمر سوءًا كل يوم. فمنذ بدأت هذه الأزمة، مرت 10 أشهر الآن، 10 أشهر طويلة أمام أعيننا جميعاً، كنت أستيقظ كل يوم وأفكر في أنه لا يمكن أن يزداد الأمر سوءًا، وفي كل يوم أخطئ.

نِك وات: وعندما تقولين: أين الإنسانية؟ وعندما تقولين إن الأمر يزداد سوءًا. من تلومين على هذا؟ هل تلومين الإسرائيليين أم تلومين.. كما تعلمين، يقول الجيش الإسرائيلي إن هناك أفرادًا من "الجهاد الإسلامي" و"حماس" يستخدمون هذه المدرسة كقاعدة، ويستخدمون الفلسطينيين كدروع بشرية بشكل أساسي.

ديبمالا ماهلا: بصفتنا عاملين في المجال الإنساني، لا يمكننا التحقق من "الجهاديين" و"حماس"، ولكن ما يمكننا التحقق منه هو أن عددًا هائلاً، عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والحوامل والرضع ماتوا، وهم معرضون للخطر.

من ألوم؟ يمكن إيقاف هذا. هذا من صنع الإنسان. كل أولئك الذين لديهم القدرة على التغيير ولا يتصرفون، فأنا ألومهم جميعًا. وأعتقد أن أولئك الذين لديهم القدرة على التغيير، يمكنهم التصرف من أجل الإنسانية ووقف هذا الآن، وتمكين العاملين في المجال الإنساني. لقد قدمنا ​​مساعدات منقذة للحياة في مناطق الحرب من قبل، ولكن لم نشهد شيئًا كهذا من قبل. ولكن لا يزال بإمكاننا بذل قصارى جهدنا وتوسيع الاستجابة إلى أبعاد متعددة، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث دون وقف إطلاق النار، ودون حماية عمال الإغاثة والمدنيين، ودون تمويل كافٍ.

نِك وات: ديبمالا ماهلا على الهواء مباشرة من غزة، شكرًا جزيلاً على وقتك.

ديبمالا ماهلا: شكرًا لاستضافتي.