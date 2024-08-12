استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مدرسة ومسجد التابعين في حي الدرج بمدينة غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 90 شخصًا، ليل السبت.

وقعت الضربة قبل الفجر، بينما كان المصلون يتجمعون لأداء صلاة الفجر. وفي الساعة 4:40 صباحًا، وصل رجال الإنقاذ إلى مشهد من الجحيم.

كانت الأرض مغطاة بالدماء والجثث، في حين يقول الدفاع المدني في غزة إن حوالي 6 آلاف شخص كانوا يحتمون بالمجمع.

وصل العديد منهم مؤخرًا من الشمال بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة هناك.

وتزعم القوات الإسرائيلية أن الضربة استهدفت مقاتلين من حماس والجهاد الإسلامي، وتقول إن ما يقرب من 20 إلى 25 مسلحًا قُتلوا.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق من عدد الضحايا، أو ما إذا كان هناك أي مقاتلين بين القتلى.

لكن مقطع فيديو من مكان الحادث يظهر بقايا ذخيرة واحدة مستخدمة، قنبلة GBU-39 صغيرة القطر من صنع الولايات المتحدة. وتأتي الضربة بعد يوم واحد فقط من موافقة الولايات المتحدة على تقديم 3.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل.

لقد تكثفت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأسبوع الماضي، ولكن بالنسبة لشعب غزة، فإن الحديث عن السلام يبدو أجوفًا.