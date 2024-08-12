تحدثت مراسلة شبكة CNN، بولا هانكوك، حول آخر المستجدات بشأن محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المقرر عقدها، الخميس.

من خلال هذا اجتماع، يريد الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، محاولة الحصول على هذا الاقتراح النهائي لتقديمه إلى كلا الطرفين، لإسرائيل وحماس، لمحاولة دفع هذه الصفقة إلى الأمام.

خلال نهاية الأسبوع، قال مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN إنهم يعتقدون أن زعيم حماس، يحيى السنوار، مستعد للتوصل إلى اتفاق ومستعد لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال بيان لحماس، الأحد، إن الحركة تريد من الوسطاء، مصر وقطر، المضي قدمًا في الصفقة التي وافقوا عليها بالفعل في 2 يوليو/تموز، التي أيدها الرئيس بايدن علنًا أيضًا.

ويثير هذا بعض التساؤلات حول ما إذا كانت حماس لا تزال راغبة بالمشاركة في تلك المفاوضات الخميس أم لا، أو ما إذا كانت تعتقد أن الاتفاق قد تم بالفعل، وهذا ما تريد الموافقة عليه.

في الأشهر الأخيرة، ألقى الجانبان، إسرائيل وحماس، باللوم على بعضهما الآخر بشأن عدم إتمام الاتفاق.