تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع الدكتور جاويد عبدالمنعم، قائد فريق طبي بمنظمة أطباء بلا حدود، عن الشهرين اللذين قضاهما في العمل بمستشفيات غزة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: الآن، عمل الدكتور جاويد عبدالمنعم في مناطق الحرب والكوارث الإنسانية لسنوات لصالح منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية. لقد أمضى شهرين للتو في غزة وهو ينضم إلي الآن. أهلاً بك في البرنامج. أنت تسمع، كما تعلم، منذ أن خرجت حدثت هذه الضربة الأخيرة. عندما تسمع كل من الأمريكيين والإسرائيليين يقولون نفس الأشياء التي قالوها مرارًا وتكرارًا. كيف تتفاعل، بالنظر إلى ما رأيته هناك؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: كريستيان، إنه أمر صعب للغاية. أعني، أنا في فترة الآن حيث غادرت غزة للتو وأعتقد أنه من أجل الحفاظ على الذات قليلاً، فأنا أضع جدارًا حول مشاعري. رد فعلي هو شعور بالاشمئزاز. أشعر بالاشمئزاز. كانت هذه حربي السابعة مع أطباء بلا حدود، وكانت فريدة من نوعها. عدد القتلى من المدنيين وعدد الأطفال، وحقيقة عدم قدرتهم على الانتقال إلى مكان آمن كانت فريدة بالنسبة لي. وهذا شيء أريد أن يفهمه الناس حقًا. لأنه عندما تكون هناك، في المواصي، في خان يونس، يمكنك رؤية السفن البحرية في البحر، ويمكنك رؤية مروحيات أباتشي والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار بشكل مستمر. تعرف أصوات الطائرات الرباعية. تتعلم بسرعة كبيرة، طوال اليوم، التمييز بين القصف من السفن الحربية أو الطائرات الرباعية أو مدافع أباتشي. وهذا يحدث طوال الوقت. وبعد ذلك تكون في العمل وتجد ضحايا جماعية تلو الأخرى من الناس الذين يعيشون في ما يسمى بالمنطقة الآمنة.



كريستيان أمانبور: تحدثت عن خان يونس، ومرة أخرى، هناك أوامر للمدنيين. أعتقد أن ما يقرب من 70 ألف شخص أو نحو ذلك قد طُلب منهم الانتقال من أحد طرفي المدينة إلى الطرف الآخر. مرة أخرى، هذا الأمر مستمر. ما هو الأثر على الناس؟ أعني، كما تعلم، ننظر إلى الأمر من الخارج على أنه مجرد تحرك عدد كبير من الناس، ولكن، كيف يتعامل الناس مع مطالبتهم بالانتقال كل أسبوعين على ما يبدو؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: نعم، زملائي وحدهم، بعضهم نزحوا قسراً بهذه الطريقة 4 مرات خلال الأسابيع 8 التي قضيتها هناك، وهؤلاء عاملون في مجال الرعاية الصحية، وكل السكان، كما تعلمون، من بينهم. إنه شكل من أشكال المضايقة. إنه عدم استقرار، وهناك نقص في الأمان للأطفال والناس. في بعض الأحيان تأتي أوامر الإخلاء ويبدأ العنف والعمل العسكري على الفور. لذا فهو اندفاع حقيقي، وترى الآلاف من الناس.. الصور التي شاهدها العالم، وتوقف حركة المرور، ترى نظرة اليأس والخوف على وجوه الناس. المساحة التي يمكن للناس التحرك إليها أصبحت محدودة أكثر من أي وقت مضى. هناك تركيز هائل من الناس في مساحة صغيرة، والتي كانت في الأساس عبارة عن شريط من الرمال قبل غزو رفح في أوائل مايو. لذا فإن الخدمات في تلك المناطق ليست مناسبة. النظافة والصرف الصحي، كل هذه الأمور تؤدي إلى أمراض وعلل لا ينبغي أن تحدث. لذا هناك شح في الأمان وهناك شح في النظافة والصرف الصحي.



كريستيان أمانبور: لقد استمعت بصراحة إلى "مقابلة" صادمة وغير عادية على هيئة الإذاعة البريطانية مع متحدث إسرائيلي يسخر من مراسلة بارزة للغاية من هيئة الإذاعة البريطانية عندما كانت تسأل عن الضحايا المدنيين وتكرر ما قاله الأطباء الفلسطينيون المحليون عن هذا الهجوم الأخير. أعني، لقد وصفها بأنها مروجة مؤيدة للفلسطينيين. كما تعلم، لقد كان الأمر مروعًا حقًا. لكنني أتساءل: عندما ترى ما يحدث - وتعرف أن حماس موجودة هناك - وحتى أنهم أبلغوا عن ذلك بأنفسهم. ماذا ترى في مناطق الملاجئ المدنية هذه؟ هل ترى رجالاً مسلحين؟ هل تستطيع التمييز بينهم؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: لم أر رجالاً مسلحين ولم أر أي عمل عسكري داخل الخيام أو بينها. لذا، عندما تكون في العمل، لم أر بالتأكيد أي عمل عسكري أو رجال مسلحين داخل أراضي المستشفى. لقد شهدت ضربات من الإسرائيليين في ما يسمى بالمناطق الإنسانية حيث يعيش الناس. كانت إحدى تلك الضربات عند جدار مجمع الصليب الأحمر الدولي. تسببت هذه الضربات في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ولا يوجد أي مكان آمن. ولهذا السبب طلبنا، منظمة أطباء بلا حدود، وقف إطلاق النار، لأننا لا نستطيع ممارسة عملنا بأمان والناس يأتون إلى خدمة صحية منهكة. لذا لم أر أي عمل عسكري داخل الخيام أو بينها ولم أر أي عمل عسكري في المستشفيات.



كريستيان أمانبور: نحن نعرض بعض مقاطع الفيديو الخاصة بك. أعطنا وصفًا موجزًا ​​لما نراه وما توثقه هناك في هذه اللحظة.



الدكتور جاويد عبدالمنعم: يبدو هذا في غرفة الطوارئ في الواقع، ربما، أوه، هل هذا في خان يونس؟ لا أستطيع أن أرى ذلك تمامًا. هل هذا مستشفى ناصر؟



كريستيان أمانبور: نعم، هذا مستشفى ناصر.



الدكتور جاويد عبدالمنعم: حسنًا، هناك دماء على الأرض، وهناك أشخاص يعملون وهناك مصابون يتوافدون. عندما أخبرك أن هذه الإصابات الجماعية، على سبيل المثال، في 13 يوليو، كان هناك 189 مصابًا و55 قتيلًا. في 22 يوليو، 265 مصابًا وأكثر من 80 قتيلًا. هذا تدفق هائل من الأطفال ومن العاملين في مجال الرعاية الصحية. الإصابات الجماعية في 13 يوليو - كانت الموجة الثانية من الجرحى من عمال الإسعاف الذين يرتدون الزي الرسمي. إنه أمر صادم للغاية لشخص شهد حربًا أن يرى عمال الرعاية الصحية يأتون بهذه الطريقة.



كريستيان أمانبور: كنت سأقول إنها واحدة من أكثر الأماكن قتامة بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا. لقد تعرض بعضهم للاستهداف، وقتل بعضهم في تبادل إطلاق النار، وقتل بعضهم في الحوادث. بالنسبة لمن تعمل معهم، كيف يتمكنون من الحفاظ على صمودهم والحفاظ على روحهم المعنوية وواجبهم المهني لمساعدة الناس على النجاة تحت هذه الظروف؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: نحن جميعًا مسعفون في الصميم، وعندما تذهب إلى العمل تجد قدرًا كبيرًا من الامتعاض بين زملائك. عدد المرات التي رأيتهم فيها يرتجفون أو تتوسع فيها بآبئ أعينهم بسبب خوفهم من أمر الإخلاء أو القصف بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه، هذا يعني أن عليهم النزوح والانتقال إلى مكان آخر بحثًا عن الأمان في إحدى الليالي، وفي اليوم التالي يأتون إلى العمل. أو على سبيل المثال، في منتصف أمر الإخلاء، في 22 يوليو مثلًا، كان هناك أمر إخلاء كبير للأجزاء الشرقية من خان يونس، كان هناك عدد كبير من الضحايا طوال اليوم. عندما رفعت نظري عن ضحية إصابات جماعية وجدت زميلًا أعرف أنه لا ينبغي أن يكون هناك. سألته لماذا أنت هنا؟ وتبيّن أن شقيقه وأطفاله ومنزلهم تعرضوا للقصف في ذلك اليوم. أو عندما عدت إلى الجناح ووجدت المعالج الطبيعي والمستشار يبكيان. سألت: ماذا حدث؟ ليردا: تتصل بنا عائلاتنا من منطقة الإخلاء تلك. لا يمكنهم الخروج من المبنى. يمكنهم رؤية الدبابات الإسرائيلية، ولا يشعرون بالأمان للمجيء. لذا، حتى وإن كنت مهنيًا وتعمل وتأتي إلى العمل. لديك درع، تحصّن نفسك. لكن هناك لحظات تخترقك وتذهلك حقًا. بعض الناس يعبرون لي، وعندما يعبرون عن أي عاطفة لي، فإنهم يقولون إنهم يفضلون الموت وأنهم ينتظرون الموت وأنهم فقدوا الأمل وأن هذا أفضل مما يمرون به من عمليات نزوح متسلسلة وانعدام الأمان.



كريستيان أمانبور: في تجربتك، فقد قلت إن هذه هي حربك السابعة وأنك كنت في مناطق كوارث لا حصر لها مع أطباء بلا حدود. كما تعلم، يتم تحطيم جميع الأرقام القياسية، إذا جاز التعبير، في غزة، تم إسقاط أكبر قدر من الذخيرة في أصغر منطقة في هذا العدد من الأشهر. ماذا يعني هذا للمستقبل استنادًا إلى تجربتك؟ لنفترض أن الأسلحة توقفت. ماذا يحدث في اليوم التالي؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: هناك نقطتين أو 3. أعتقد أن هناك شيء واحد أود أن أقوله، على سبيل المثال، عملية إنقاذ الرهائن في النصيرات كانت في 8 يونيو. لقد قمنا بتسريح آخر طفل لدينا من ذلك الجناح، من جناحنا، وحدة الصدمات التي نديرها في مستشفى ناصر مع وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود في 20 يوليو. من 8 يونيو إلى 20 يوليو. هذا طفل بُترت ذراعه اليسرى وتعرض لكسر في عظم الفخذ وكان المثبت المعدني الخارجي لا يزال عليه وقت التسريح. كما أصيب بارتجاج شديد في المخ لدرجة أنه أصيب بنوبات. ما زال يبتسم. هذا طفل.



كريستيان أمانبور: هؤلاء ضحايا تبادل إطلاق النار أثناء عملية الإنقاذ؟



الدكتور جاويد عبدالمنعم: نعم بكل تأكيد. هذا شخص أمضى أكثر من 40 يومًا في المستشفى، وعائلته تأثرت بهذه الطريقة. وهذا طفل واحد من بين العديد من الجرحى. لا ينبغي لنا أن ننسى الصدمة النفسية، والمرض العقلي، الذي يمر به جميع سكان غزة. لذا، عندما تتوقف الأسلحة فإن كل ما نراه الآن لن يكون قد انتهى بعد. هؤلاء الناس بحاجة إلى إعادة التأهيل، بحاجة إلى استعادة شعورهم بالأمان. بعض العدالة الإصلاحية ستكون أمرًا جيدًا أيضًا.



