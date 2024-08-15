انضمت يولي نوفاك، المديرة التنفيذية لمنظمة "بتسيلم"، إلى مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، لمناقشة النتائج الرئيسية لتقرير المنظمة بعنوان "أهلًا بكم في جهنم"، والذي يزعم وقوع انتهاكات خطيرة داخل مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية - اتهامات ينفيها الجيش الدفاع الإسرائيلي ومصلحة السجون.



نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هناك العديد من الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. كشف تحقيق أجرته شبكة CNN في مايو عن انتهاكات في معسكر الاحتجاز "سدي تيمان”، بما في ذلك الضرب. وبثت القناة الإسرائيلية الـ12 لقطات تظهر معتقلاً يتعرض لاعتداء جنسي شديد من قبل جنود. وتم اعتقال خمسة منهم وهم الآن قيد الإقامة الجبرية. كما أفادت الأمم المتحدة بأن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والإساءة الجنسية مع وفاة ما لا يقل عن 53 شخصًا في الحجز الإسرائيلي. وآخرها كان تقريرًا مهمًا صادرًا عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم”، والذي جمع شهادات عشرات المعتقلين الفلسطينيين السابقين الذين زعموا تعرضهم للإساءة والتجويع وغير ذلك. رفض الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً مزاعم الإساءة المنهجية. يولي نوفاك هي المديرة التنفيذية لمنظمة “بتسيلم”، وتنضم إليّ الآن من تل أبيب. يولي نوفاك، أهلاً بكم في البرنامج. إن تقريركم بعنوان "مرحباً بكم في الجحيم" صادم ومزعج للغاية. وبالطبع، بعد السابع من أكتوبر، حيث قُتل 1200 إسرائيلي بوحشية، بما في ذلك مدنيين. اتهمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل الحكومة بتحدي القانون الدولي عمداً. هل يمكنك أن تخبرينا بالنتائج الرئيسية لتقريركم؟



يولي نوفاك: نعم. أشكركم على استضافتي. التقرير الذي نشرناه الأسبوع الماضي مبني على شهادات 55 شخصًا فلسطينيًا تم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز المختلفة، 16 مركز احتجاز مختلفًا، على مدار الشهر الماضي. وقد أخبرونا عن حالتهم، كما قلت، في مراكز الاحتجاز هذه منذ 7 أكتوبر. ما سمعناه مرارًا وتكرارًا من القصص والأوصاف للإساءة اليومية، الجسدية والنفسية. سمعنا عن الحرمان من النوم وعن تجويع الناس وعن الاعتداءات الجنسية وعن الظروف الصحية غير الإنسانية التي يُحتجز فيها الناس. ما توصلنا إليه من كل هذه الشهادات أن هذه الأشياء أصبحت القاعدة في نظام السجون الإسرائيلي.



كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أسألك كيف حصلتم على هذه الشهادات؟ ما هي المنهجية المتبعة؟



يولي نوفاك: نعم، بالطبع، منظمة "بتسيلم" هي منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، ولكن طاقمنا مكون من اليهود والفلسطينيين من جميع أنحاء المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. يشكل الباحثون الميدانيون جزءًا كبيرًا من طاقمنا، وهم فلسطينيون، وقد قاموا بالربط بين هؤلاء الأشخاص الذين كانوا شجعانًا بما يكفي للمجيء وإعطاء شهاداتهم. نحن نتحدث عن أشخاص من غزة وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وبعض المواطنين الإسرائيليين. الأمر المذهل في الأمر هو أنه - مرة أخرى، هناك أشخاص مختلفون لا يعرفون بعضهم، بعضهم صغار وبعضهم كبار في السن، ممن تم اعتقالهم في ظروف مختلفة تمامًا. تم إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم دون توجيه أي اتهامات إليهم. لقد احتُجزوا لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو ستة أشهر، أو أيًا كان، ثم تم إطلاق سراحهم وعاشوا جميعًا نفس التجربة مرارًا وتكرارًا. لذا، فإن هذه الممارسات والتشابهات التي سمعناها من الشهود المختلفين تظهر لنا أننا نتحدث عن نمط، عن سياسة، وليس عن مناسبات محددة. وبهذا المعنى، كما تعلمون، لقد ذكرت “سدي تيمان”، وما سمعناه أو ما نعرفه الآن هو أن “سدي تيمان” في الواقع مجرد قمة جبل الجليد بقدر ما يتعلق الأمر بمعاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين.



كريستيان أمانبور: سأتطرق إلى "سدي تيمان" بعد لحظة، لأن شبكة CNN أجرت تحقيقًا هناك. لكن أولاً أريد أن أحضر بعض الشهادات التي تلقيتموها والتي أصبحت متاحة لنا. كما قلت، لقد تحدثتم إلى عشرات الأشخاص. هذه من سري خوريّة، وهو محامٍ عربي- إسرائيلي من حيفا. وهذا ما أخبركم به عما رآه هو نفسه بينما كان في الاحتجاز كما أعتقد.



(مقطع مسجل لشهادة سري خوريّة بالعربي)



كريستيان أمانبور: كم عدد الأشخاص الذين تعتقدين أنهم ماتوا في الاحتجاز كما أفاد خوريّة في هذه الحالة تحديدًا؟



يولي نوفاك: لا نعرف في الحقيقة. ما نعرفه هو أننا نتحدث عن أكثر من 60 شخصًا في الأشهر العشرة الماضية، سواء أثناء وجودهم في السجن أو أثناء نقلهم إلى السجن. لذا، لا نعرف في الواقع العدد الفعلي، لكن يجب أن أقول إن 60 عدد يصعب استيعابه بالفعل... أمر آخر سمعناه مرارًا وتكرارًا هو العلاج الطبي. صحيح؟ لا يتعرض الناس فقط للضرب يوميًا ويعيشون في هذه الظروف الصحية غير الإنسانية التي لا تصدق، ولكنهم لا يحصلون أيضًا على أي علاج طبي تقريبًا إلا في الحالات القصوى جدًا، وحتى في هذه الحالة، فإن الأمر لا يحدث دائمًا.



كريستيان أمانبور: يولي، لدينا أيضًا شهادة أخرى، هذه المرة من امرأة. أعني، ربما يُفاجأ الناس بأن النساء أيضًا يتم اعتقالهن. هي أيضًا فلسطينية- إسرائيلية. تدرس في جامعة إسرائيلية، وتم نقلها إلى سجن هشارون. في الشهادة التي سنعرضها، تصف العقوبة بعد طلبهم الفوط الصحية بينما كانت العديد من النساء في فترة الحيض. هذا ما قالته.



(مقطع مسجل لشهادة السجينة بالعربي)



كريستيان أمانبور: كيف كانت معاملة النساء بشكل عام؟ وهل رأيت هذا النوع من السلوك من قبل في الماضي؟



يولي نوفاك: سأبدأ بهذا ربما. كما تعلمين، كل الناس الذين عملوا على هذا التقرير جميعًا من ذوي الخبرة ولدينا خلفية في التحقيق والقيام بهذا العمل بالضبط. كنا جميعًا، بكل صراحة، مصدومين عندما اكتشفنا أن ما نراه هو - مرة أخرى، هذه السياسة، والتشابه وحقيقة أننا نتحدث عن شيء منظم ومنهجي، من هذا المنطلق - لقد تغير شيء ما بعد السابع من أكتوبر. لم يكن نظام السجون الإسرائيلي أبدًا - بعكس ما حاولت حكومتنا تصويره - لم يكن روضة أطفال أو مخيما صيفيا للفلسطينيين. لقد كان دائمًا أداة للقمع ضد الفلسطينيين. إذا فكرت في الأمر، فإن الأرقام مذهلة. نعرف عن 800 ألف فلسطيني، من الأراضي، من الضفة الغربية وغزة، كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967. إنه ما يقرب من خمس إجمالي سكان تلك المنطقة. لذا فكري في كيفية تأثيره على السكان والمجتمع ككل. ولكن لا شك أن الأمور تغيرت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر، وبطريقة ما، ليس من المستغرب، من المدمر رؤية ذلك، ولكن ليس من المستغرب عندما نسمع المسؤولين عن السجون ونسمع موقفهم وأجندتهم، الأجندة العنصرية والعنيفة، فيما يتعلق بالفلسطينيين في كل مكان، ولكن بشكل خاص في السجون.