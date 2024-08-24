قدم نيك روبرتسون مراسل شبكة CNN تقريره المصور من غزة حيث يستمر الدمار في المنطقة رغم محادثات السلام الجارية.

فقد شنت إسرائيل غارة جوية ليلية في شمال غزة، مع تعثر محادثات السلام.

ونتيجة لتلك الغارة الجوية كانت حصيلة القتلى فيه 12 قتيلاً، ولا مصابين، ولا ناجين منها، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين. في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة.

ففي الأيام القليلة الماضية، قتلت الغارات عائلات في شمال ووسط وجنوب غزة. ومع فشل الدبلوماسية، يزداد اليأس في غزة بالتوازي مع الدفع المتجدد من أجل السلام، يتجه الجيش الإسرائيلي إلى مناطق آمنة معلنة سابقًا.

رصدت شبكة CNN انخفاضًا بمعدل يتجاوز الثلث في المناطق التي يُفترض أنها آمنة من الضربات الإسرائيلية، أي أقل من 11% من غزة الآمنة تقنيًا، على مدى الشهر الماضي.

وبينما يتنقل الدبلوماسيون ذهاباً وإياباً إلى المحادثات، يتزايد تنقل سكان غزة أيضاً. يستجيب الفلسطينيون على مضض لأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتزايدة، ويقولون لهم إنهم بملاذ وليسوا آمنين. وفي غياب اتفاق سلام، يبدو أن مناطق غزة الآمنة غير الآمنة تواجه الانقراض.