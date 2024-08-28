لقي عشرات الأشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية البحر الأحمر بالسودان، ويعتقد أن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار سد كبير، مما أدى إلى تسرب كل مياهه تقريبا واجتياح قرى بأكملها.

لقد تسببت أكثر من 500 يوم من الحرب الأهلية الدموية في خسائر فادحة بالبلاد، مما أدى إلى تحويل انتباه الحكومة ومواردها عن البنية التحتية الحيوية.

وقد حذرت جماعات الإغاثة منذ أشهر من أن البلاد على وشك الانهيار والمجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن السد المنهار لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب السوداني.