شن الجيش الإسرائيلي هجمات وغارات جوية خلال الليل على الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وبدأت هذه الغارات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ويبدو أنها كبيرة جدًا مقارنة بما نفذه الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في هذه المرحلة إن الجيش الإسرائيلي "يمنعهم من القدرة على التحرك إلى مناطق مختلفة بسيارات الإسعاف الخاصة بهم".

ومن الجانب الإسرائيلي، أصدر وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بيانًا قال فيه إن "الهدف من ذلك هو إحباط البنية التحتية الإرهابية الإيرانية الإسلامية".

وأضاف كاتس: "يتعين علينا أن نتعامل مع هذا التهديد تمامًا كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوة ضرورية. هذه حرب مثل أي حرب أخرى، ويجب علينا أن نفوز بها".