البرغوثي لـCNN: نتنياهو يطيل أمد الحرب أملا في فوز ترامب برئاسة أمريكا

تحدثت كريستيان أمانبور إلى رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، حول العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعن الأمل في وقف إطلاق النار، ولماذا يعتقد أن عملية الضفة الغربية تحدث في هذا الوقت؟

أجاب البرغوثي عن ذلك قائلًا: "أعتقد أن نتنياهو قام بهذه العملية على وجه الخصوص لوقف احتمالية إطلاق النار. لا ​​أعتقد أن نتنياهو يريد وقف إطلاق النار. إنه يريد إطالة أمد هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، وأعتقد أنه يريد الاستمرار في الحرب حتى الانتخابات الأمريكية لأنه يأمل أن يأتي ترامب ويفوز وهو يعلم جيدًا أن العديد من الناخبين لن يصوتوا لكامالا هاريس. إذا لم تفعل هي وإدارتها شيئًا لفرض وقف إطلاق النار هنا ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، فهو يعلم ذلك جيدًا، وللأسف فإن المجتمع الإسرائيلي بأكمله يتحرك في الاتجاه الخاطئ. تشعر أحيانًا أنهم يتحركون في اتجاه الفاشية، ونتنياهو، الذي يؤجل وقف إطلاق النار ويستمر في الحرب والآن يخلق حربًا أخرى داخل الضفة الغربية، يكتسب المزيد من الأصوات في النظام الانتخابي الإسرائيلي. هذا بالطبع ما يشجعه على الاستمرار."