بالجدول الزمني.. إليكم ما نعرفه عن حالة محادثات وقف إطلاق النار في غزة

تدهورت المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بعد استعادة ستة رهائن مقتولين من غزة، السبت.

يشعر الإسرائيليون بالغضب لعدم التوصل إلى اتفاق لإعادة البقية إلى ديارهم، بينما دعا أكبر اتحاد عمالي في البلاد إلى إضراب على مستوى البلاد، وهو الأوسع نطاقًا في البلاد منذ مارس 2023، عندما أدى إضراب جماعي مماثل بسبب محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل لإصلاح القضاء إلى توقف جزء كبير من الاقتصاد.

من جانبه، أعرب منتدى عائلات الرهائن عن "حزنه العميق"، قائلاً: "إن صفقة إعادة الرهائن كانت على الطاولة لأكثر من شهرين. لولا التأخير والتخريب والأعذار، لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة. لقد حان الوقت لإعادة رهائننا إلى ديارهم، الأحياء لإعادة تأهيلهم، والقتلى لدفنهم في أوطانهم".