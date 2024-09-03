تم اعتقال أكثر من 12 شخصًا أعضاء من منظمة شبابية وطنية تركية في مدينة إزمير الساحلية بعد أن قالت السلطات المحلية إنهم قاموا بالاعتداء على اثنين من مشاة البحرية الأميركية.

وقد أظهر مقطع فيديو للحادثة التي وقعت بعد ظهر الاثنين حشدًا من الأشخاص وهم يمسكون بهذين الجنديين الأمريكيين ويمنعونهما من الفرار. حتى أن أحد أفراد مشاة البحرية يصرخ طلبًا للمساعدة. ثم يبدأ الحشد في الهتاف "اذهبوا إلى دياركم يا يانكي".

وفقا للسلطات المحلية، كان الحشد أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهي منظمة قومية معادية لأمريكا احتجت على وجود أفراد الخدمة الأمريكية في البلاد، وحاولت حتى في الماضي وضع أكياس على رؤوس أفراد الخدمة الأمريكية الآخرين الذين تمكنوا من الإمساك بهم في تركيا. تقول السلطات المحلية إن المعتقلين يشملون امرأتين و13 رجلا. تمكن أفراد مشاة البحرية من التحرر بمساعدة أفراد مشاة بحرية أمريكيين آخرين كانوا في المنطقة.

ويُذكر أن السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس واسب” تعمل في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما توقفت في إزمير بتركيا ليقضي أفرادها بعض الوقت على اليابسة. وكان هؤلاء البحارة في مدينة إزمير عندما وقعت هذه الحادثة. وتعمل السلطات المحلية مع هيئة التحقيقات البحرية للتحقيق في الحادثة.