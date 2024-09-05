طرح مراسل CNN، جيريمي دايموند، بعض الأسئلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطرقت إلى عدة قضايا منها أعداد الخسائر بين المدنيين وانتشار الأمراض في غزة وموعد إنهاء الحرب.

نستعرض لكم فيما يلي نص المحادثة بين مراسل شبكتنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي:

جيريمي دايموند: لقد قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة حتى الآن، أغلبهم من المدنيين. وهذه الأرقام صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ولكنها مدعومة من الولايات المتحدة والمنظمات الدولية. لقد تدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة إلى الحد الذي جعل أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي تنتشر الآن. لقد شهدنا عدداً لا يحصى من الأطفال اليتامى. لقد شهدنا عدداً لا يحصى من الأمهات يفقدن أطفالهن. ما هو الحد الأقصى الذي يمكن تحمله، سيدي؟ متى يحين الوقت لإنهاء هذه الحرب؟



بنيامين نتنياهو: حسناً، سوف ننهي الحرب عندما نحقق أهدافنا في الحرب، المتمثلة في ضمان عدم قدرة حماس على تكرار مثل هذه الفظائع. لكننا نخوض هذه الحرب، وهي حرب عادلة بوسائل عادلة. في الواقع، بوسائل لم يخوضها أي جيش آخر من قبل. لم يتخذ أي جيش آخر الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل، في بعض الأحيان بمخاطر كبيرة، للتأكد من أننا نحد من عدد الضحايا. لقد تحدثت عن شلل الأطفال، لقد مكنّا الآن من تطعيم أعداد كبيرة من سكان غزة ضد شلل الأطفال. نريد تطعيم 90% من سكان غزة.



جيريمي دايموند: ولكن ما الذي تسبب في انتشار المرض هناك؟



بنيامين نتنياهو: أعتقد أن 200 ألف شخص تلقوا التطعيم اليوم. لقد أرسلنا مليون طن من الغذاء، مليون طن من المساعدات، و700 ألف طن من الغذاء. هذا أمر غير مسبوق. لقد أخذنا.. لأننا نعتقد أن كل وفاة مدنية هي مأساة. بالنسبة لحماس، فإن كل وفاة مدنية هي استراتيجية، ولكن بالنسبة لنا، فهي مأساة. لذا فقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة لتجنب وفيات المدنيين التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن. لقد أصدرنا ملايين الرسائل النصية، وملايين المنشورات، ومئات الآلاف من المكالمات الهاتفية. لقد اتصلنا بالفعل بالناس وقلنا لهم "اخرجوا"، ففقدنا عنصر المفاجأة. ونتيجة لذلك، في أكثر مسرح حرب حضرية اكتظاظًا في التاريخ، حيث يوجد 35 ألف إرهابي من حماس، على ارتفاع 50 مترًا فوق الأرض، و50 مترًا تحت الأرض، في أكثر شبكة أنفاق تحت الأرض تعقيدًا على وجه الأرض، تمكنا من تحقيق أدنى نسبة من القتلى المدنيين مقارنة بالمقاتلين في تاريخ الحروب الحضرية الحديثة. إنها (نسبة) 1 إلى 1، حتى وفقاً لتلك الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، لأننا نستطيع أن نقول إننا قتلنا نحو 18 ألف إرهابي، وبالتأكيد ليس أقل من 17 ألفاً. لذا فإن النسبة تقارب 1 إلى 1. ولكن مؤخراً انخفضت بشكل حاد. أتعلم متى؟ لقد دخلنا رفح، تتذكرون ما أورده المجتمع الدولي والصحافة الدولية والعديد منكم قبل ذلك. لقد قلتم إنهم سيعلقون هناك. هناك 1.4 مليون شخص في غزة. لقد انتقلوا من الشمال إلى الجنوب. سيكون هناك آلاف، 20 ألف قتيل. ستكون هناك كارثة، كارثة إنسانية، حيث لا يوجد مكان يذهبون إليه، ولا طعام يأكلونه.



الآن، أبلغوا بصراحة، لأن إليكم ما حدث. لقد غادروا جميعاً. ذهبوا إلى المنطقة الإنسانية التي تبعد ميلين، أو أقل، على الشاطئ. لديهم خيام. لقد قمنا بتزويد 100 ألف شخص بخيام، وزودت وكالة الإغاثة البقية، وبعضهم حملوا خيامهم الخاصة. لقد خصصنا لهم مكاناً. قمنا بتزويدهم بخطوط المياه والصرف الصحي والطعام، هل هناك المزيد الذي يتعين القيام به؟ الرعاية الطبية. الآن، نعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا (في رفح)، عدد الإرهابيين، لأننا أحصيناهم، تجاوزنا للتو 2000 إرهابي. لقد رحل الناس. كم عدد المدنيين الذين ماتوا؟ لقد سألت القائد، قائد الفرقة التي قامت بعملية رفح ومحور فيلادلفيا. قال: يا رئيس الوزراء، بالكاد حدثت أي وفيات بين المدنيين لأن الجميع غادروا. لقد استجابوا لتحذيراتنا. لكنه قال إن عدد القتلى ربما بلغ 20 شخصاً، ومعظمهم وقع عندما ضربت إحدى قنابلنا مستودع ذخيرة لحماس تم زرعه داخل منطقة سكنية. لقد قتل 40 شخصاً، حوالي 20 منهم كانوا إرهابيين، ولكن 20 منهم كانوا مدنيين. وقال إن هذا يمثل معظم القتلى. هذه أدنى نسبة من غير المقاتلين إلى المقاتلين في تاريخ الحروب الحضرية. هذا كل شيء.



الآن، قولوا بصراحة، لأنكم اتهمتمونا بشيء فظيع، وفي الواقع، الاتهامات الموجهة إلينا كاذبة بشكل فاضح. مساعدات إنسانية؟ مليون شاحنة من المساعدات، مليون طن من المساعدات. 700 ألف طن من الغذاء، سياسة تجويع متعمدة؟ يمكنك أن تقول أي شيء، لكن هذا لا يجعله حقيقيًا. أنت تكرر الكذبة مرارًا وتكرارًا. إنها تفترض أنها حقيقة واضحة، ولكنها كاذبة. إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يفعلان شيئًا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ، وسيستمر في القيام بذلك. لن أغير سياساتي، سياساتي الإنسانية، سياسات التطعيم، سياساتي القتالية، لتقليل الخسائر بين المدنيين.