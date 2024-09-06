قام محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، نيك روبرتسون، بالذهاب إلى مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة ليرى الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي إثر انسحابه منها وذلك بعد عملية طويلة الأمد.

قال روبرتسون إن الناس يصفون الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في جنين بـ “الزلزال”، وعندما تنظر إلى الشوارع، يمكنك أن ترى ما يقصدونه. إذا أن كل شيء مُدّمر.

وتابع بالقول: "تحدثت إلى رئيس البلدية، وأخبرني أنه يعتقد أن الأضرار التي لحقت بالشوارع والبنية التحتية بلغت حوالي 10 ملايين دولار حتى الآن. لا يعرفون حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التجارية والمنازل حتى الآن، ولكن الجرافات التي استقدمتها القوات العسكرية الإسرائيلية مزقت الشوارع حرفيًا.. والتي تضررت مسافة 20 كيلومترًا كما يقول، بهذه الطريقة."