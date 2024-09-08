تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة مع مذيع CNN، فريد زكريا، حول رؤيتهما المشتركة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم:

فريد زكريا: هذا الأسبوع، قال مسؤول أمريكي كبير إن المفاوضين قطعوا 90% من الطريق إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك خطط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ولكن ربما فُوجئ ذلك المسؤول الكبير عندما قال بنيامين نتنياهو في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، صباح الخميس، بشكل لا لبس فيه إنه "لا يوجد اتفاق في طور الإعداد، ومن المؤسف أنه ليس قريبًا". لذا، إذا لم يكن هذا الاتفاق، فماذا إذًا؟ لدى ضيفاي القادمان، من كبار المسؤولين السابقين من إسرائيل وغزة، خطة جديدة. كان إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الـ12، وكان ناصر القدوة وزير خارجية السلطة الفلسطينية. أود أن أرحب بكما وأن أشير إلى أن هذه لحظة نادرة جدًا أن يكون اثنان منكما على نفس المنصة. لا أعتقد أن يكون لدينا مسؤولًا إسرائيلياً بارزاً ومسؤولًا فلسطينياً بارزاً لفترة طويلة. ولكن دعني أبدأ بسؤالك يا إيهود، أخبرنا، ما هو انطباعك عما يجري في إسرائيل الآن؟ هناك احتجاجات، ومن الواضح أن هناك حزناً شديداً إزاء القتل الوحشي لهؤلاء الرهائن الـ6، فما هي العواقب السياسية؟ هل نحن عند نقطة تحول محتملة؟



إيهود أولمرت: أعتقد أننا نقترب من نقطة تحول. يتعين علينا أن نبرم صفقة، وأنا أثق تماماً في إعلان البيت الأبيض أن لديهم فكرة عن صفقة يمكن أن تنجح إذا وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على القيام بذلك. إنه لا يريد أن يفعل ذلك، ليس لأي سبب معقول يتعلق بأمن المصلحة الوطنية لدولة إسرائيل، ولكن لأن ذلك لا يتناسب مع اعتباراته الشخصية ومصالحه السياسية. وهذا واضح تمامًا للجميع في إسرائيل ولشركائه السابقين في التحالف والجنرالات ورئيسي الأركان السابقين غانتس وآيزنكوت، اللذين يعرفان شيئًا عن الجيش وشيئًا عن محور فيلادلفيا هذا، يقولان إن هذا هراء. هذا ليس عذرًا، هذا ليس سببًا. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق في نهاية المطاف هي إنهاء الحرب بيننا وبين الفلسطينيين في غزة، والانطلاق في اتجاه جديد مختلف فكرنا فيه أنا والدكتور ناصر القدوة وتحدثنا عنه وكتبنا عنه.



فريد زكريا: ناصر القدوة، عندما أنظر إلى هذه الخطة، أشعر وكأنك تعود إلى شيء تم اقتراحه مرارًا وتكرارًا. وكما تعلم، لم تنجح لأي سبب من الأسباب. لماذا سينجح حل الدولتين المقترح هذه المرة بينما لم ينجح في عام 2000، عندما لم ينجح حين اقترحه إيهود على "أبو مازن". إذًا، لماذا تختلف هذه الخطة عن الخطط الأخرى؟



ناصر القدوة: أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح ما بين أيدينا. هذه ليست خطة، وليست خطة شاملة، ولكنها اقتراح متبادل مهم للغاية بشأن القضايا الثلاث الأكثر أهمية بين أيدينا. وهي على وجه التحديد: الوضع في غزة، الحرب في غزة والحاجة إلى وقف فوري للحرب، والحلول السياسية في شكل الدولتين، بجانب مستقبل القدس. الآن للإجابة على أسئلتك، لماذا قد ينجح هذا الأمر هذه المرة بينما لم ينجح في الماضي؟ قد تكون الإجابة بسيطة. بسبب الحرب، لأنني أعتقد أن الناس على الجانبين سئموا من الحرب ويريدون رؤية نهاية للحرب وبديلًا للحرب. إذًا ما هو البديل؟ البديل هو ما قلناه في اقتراحنا المتبادل فيما يتعلق بإنهاء الحرب ومعنى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإطلاق سراح العدد المتفق عليه من السجناء الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإنشاء هيئة حكومية في شكل مجلس انتقالي للمفوضين في غزة يرتبط عضويًا بالسلطة الفلسطينية. لا نريد إنشاء أي كيانات مختلفة في الضفة الغربية. على العكس من ذلك، نريد الحفاظ على سلامة الأراضي ووحدة الشعب الفلسطيني. كما تعلم، هناك بديل للحرب يمكننا القيام به معًا بطريقة مختلفة، ونحن لا نحتاج إلى اتباع نفس مسار قتل الناس وتشويههم وسفك الدماء الذي نراه في غزة، علينا أن ننهي ذلك. والبديل هو بالتأكيد طريق الحوار، طريق المصالحة، طريق الحل السياسي، ونعم، دولتان، إسرائيل وفلسطين، على أساس الاعتراف المتبادل على أساس حدود عام 1967، مع الحل الإقليمي الذي اقترحه رئيس الوزراء أولمرت، 4.4% من الأراضي التي سيتم تبادلها في هذه المقايضة بين الدولتين.



إيهود أولمرت: عندما أنظر إلى إسرائيل الآن، أشعر أن الدعم السياسي لحل الدولتين الذي يشكل جوهر اقتراحكما قد تبخر. لقد كان موجودًا في عام 2000، ربما كان موجودًا عندما اقترحته. لكن اليوم، أعني، إذا نظرت إلى أي مؤشر، فإن اليسار في الطيف السياسي الإسرائيلي قد اختفى بشكل أساسي. أعني أن حزب العمل انخفض إلى 3 مقاعد. إذا نظرت إلى ما فعله الكنيست عندما أقر قرارًا يقول إنه لن يكون هناك حل الدولتين، فقد صوت لصالحه عدد أكبر بكثير من الأعضاء مقارنة بائتلاف نتنياهو، وصوتت لصالحه أغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست. أعتقد أن 8 أشخاص فقط صوتوا ضده. لذا في هذه اللحظة، يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل لن تذهب إلى حل الدولتين.



يا فريد، هذا هو السبب بالتحديد الذي يجعلنا مضطرين لوضع هذه المسألة على جدول الأعمال الآن. لقد حان الوقت لتغيير الاتجاه. سوف نهزم حماس. لقد هزمنا حماس بالفعل. ربما سنقتل المزيد من أفراد حماس ولن يتبقى أي منهم. ماذا بعد ذلك؟ هناك 6 ملايين فلسطيني. أشيد بالدكتور القدوة لشجاعته في فهم أن هذا ليس الوقت المناسب للانتقام من بعضنا البعض. هذا هو الوقت المناسب للتحرك بعيداً عن النزيف الناجم عن هذه المواجهة الرهيبة التي خضناها، إلى اتجاه قد يوفر أفقاً جديداً. هذا ما نحاول القيام به. ربما لم تعد هذه الفكرة تحظى بشعبية كبيرة بينهم وبيننا الآن، ولكن عندما تصبح شائعة، فسوف يكون الأمر سهلاً للغاية. أصبحت الآن صعبة. لذلك، فقد حان الوقت الآن للمضي إلى الأمام دون أي خوف. ولكي نفهم أننا ننفذ مهمة من شأنها أن تغير الشرق الأوسط وربما تغير العالم.